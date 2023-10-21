MotoGP. Гран-при Австралии. Зарко одержал первую победу, обогнав Мартина на последнем круге, Баньяя – 2-й, ди Джанантонио – 3-й
Гонщик «Прамака» Жоан Зарко выиграл Гран-при Австралии.
33-летний француз, выступающий в MotoGP с 2017 года, впервые стал победителем гонки.
Основной заезд перенесли с воскресенья на субботу из-за сильного ветра.
На протяжении почти всей дистанции лидерство сохранял напарник Зарко Хорхе Мартин – главный соперник пилота «Дукати» Франческо Баньяи в чемпионате. В конце гонки Мартин столкнулся с проблемами с покрышками и подпустил соперников. На заключительном круге Жоан обогнал Хорхе, а Франческо воспользовался сражением партнеров по команде и прорвался на второе место. Мартин в итоге остался за пределами подиума, пропустив вперед и представителя «Грезини» Фабио ди Джанантонио.
Таким образом, Мартин не воспользовался шансом до минимума сократить отставание от действующего чемпиона и лидера сезона – сейчас соперников разделяют 27 очков.
Утреннюю квалификацию выиграл Мартин, пилот «КТМ» Брэд Биндер показал второе время, Баньяя – третье.
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Зарко с долгожданной победой, удивительно что она вообще первая, шикарное сальто, я сначала подумал что он будет защищать Мартина, но тут каждый сам за себя.
Мартин очень хорош, в квале опять уничтожил всех и гонка уверенная, но догадываясь что софт уйдет надо было больший отрыв создавать.
Диджи красавчик, ожил под конец сезона!