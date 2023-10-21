MotoGP. Гран-при Австралии. Зарко одержал первую победу, обогнав Мартина на последнем круге, Баньяя – 2-й, ди Джанантонио – 3-й

Гонщик «Прамака» Жоан Зарко выиграл Гран-при Австралии.

33-летний француз, выступающий в MotoGP с 2017 года, впервые стал победителем гонки.

Основной заезд перенесли с воскресенья на субботу из-за сильного ветра.

На протяжении почти всей дистанции лидерство сохранял напарник Зарко Хорхе Мартин – главный соперник пилота «Дукати» Франческо Баньяи в чемпионате. В конце гонки Мартин столкнулся с проблемами с покрышками и подпустил соперников. На заключительном круге Жоан обогнал Хорхе, а Франческо воспользовался сражением партнеров по команде и прорвался на второе место. Мартин в итоге остался за пределами подиума, пропустив вперед и представителя «Грезини» Фабио ди Джанантонио.

Таким образом, Мартин не воспользовался шансом до минимума сократить отставание от действующего чемпиона и лидера сезона – сейчас соперников разделяют 27 очков.

Утреннюю квалификацию выиграл Мартин, пилот «КТМ» Брэд Биндер показал второе время, Баньяя – третье.

Гран-при Австралии

Филлип-Айленд,остров Филлипа

21 октября 2023 года

Гонка

1. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») – 27 кругов

2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,201

3. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +0,477

4. Брэд Биндер («КТМ») +0,816

5. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +1,008

6. Марко Беццекки («ВР46») +8,827

7. Джек Миллер («КТМ») +9,287

8. Алеш Эспаргаро («Априлия») +9,387

9. Алекс Маркес («Грезини») +9,696

10. Энеа Бастианини («Дукати») +12,523

11. Маверик Виньялес («Априлия») +13,992

12. Лука Марини («ВР46») +17,078

13. Мигел Оливейра («РНФ») +19,443

14. Фабио Куартараро («Ямаха») +20,949

15. Марк Маркес («Хонда») +21,118

16. Рауль Фернандес («РНФ») +32,538

17. Франко Морбиделли («Ямаха») +37,663

18. Пол Эспаргаро («Гасгас») +37,668

19. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +37,758

Сошли:

Аугусто Фернандес («Гасгас»)

Хоан Мир («Хонда»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Франческо Баньяя – 366 очков

2. Хорхе Мартин – 339

3. Марко Беццекки – 293

4. Брэд Биндер – 224

5. Жоан Зарко – 187

MotoGP. Главная гонка Гран-при Австралии перенесена на субботу из-за сильного ветра

Экс-гонщик MotoGP Янноне после 4-летней дисквалификации за допинг получил место в WSBK

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram