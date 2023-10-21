MotoGP. Гран-при Австралии. Зарко одержал первую победу, обогнав Мартина на последнем круге, Баньяя – 2-й, ди Джанантонио – 3-й

Теги результаты Априлия Ямаха Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP КТМ Грезини Прамак Алеш Эспаргаро Гран-при Австралии MotoGP ЛЧР Марк Маркес Пол Эспаргаро Джек Миллер Маверик Виньялес Жоан Зарко Франческо Баньяя Фабио Куартараро Франко Морбиделли Такааки Накагами Хоан Мир Мигел Оливейра Брэд Биндер Алекс Маркес РНФ ВР46 Хорхе Мартин Лука Марини Энеа Бастианини Фабио ди Джанантонио Марко Беццекки Рауль Фернандес Гасгас Аугусто Фернандес Авто

Гонщик «Прамака» Жоан Зарко выиграл Гран-при Австралии.

33-летний француз, выступающий в MotoGP с 2017 года, впервые стал победителем гонки.

Основной заезд перенесли с воскресенья на субботу из-за сильного ветра.

На протяжении почти всей дистанции лидерство сохранял напарник Зарко Хорхе Мартин – главный соперник пилота «Дукати» Франческо Баньяи в чемпионате. В конце гонки Мартин столкнулся с проблемами с покрышками и подпустил соперников. На заключительном круге Жоан обогнал Хорхе, а Франческо воспользовался сражением партнеров по команде и прорвался на второе место. Мартин в итоге остался за пределами подиума, пропустив вперед и представителя «Грезини» Фабио ди Джанантонио.

Таким образом, Мартин не воспользовался шансом до минимума сократить отставание от действующего чемпиона и лидера сезона – сейчас соперников разделяют 27 очков.

Утреннюю квалификацию выиграл Мартин, пилот «КТМ» Брэд Биндер показал второе время, Баньяя – третье.

Гран-при Австралии
Филлип-Айленд,остров Филлипа
21 октября 2023 года
Гонка
 
1. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») – 27 кругов
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,201
3. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +0,477
4. Брэд Биндер («КТМ») +0,816
5. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +1,008
6. Марко Беццекки («ВР46») +8,827
7. Джек Миллер («КТМ») +9,287
8. Алеш Эспаргаро («Априлия») +9,387
9. Алекс Маркес («Грезини») +9,696
10. Энеа Бастианини («Дукати») +12,523
11. Маверик Виньялес («Априлия») +13,992
12. Лука Марини («ВР46») +17,078
13. Мигел Оливейра («РНФ») +19,443
14. Фабио Куартараро («Ямаха») +20,949
15. Марк Маркес («Хонда») +21,118
16. Рауль Фернандес («РНФ») +32,538
17. Франко Морбиделли («Ямаха») +37,663
18. Пол Эспаргаро («Гасгас») +37,668
19. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +37,758
 
Сошли:
 
Аугусто Фернандес («Гасгас»)
Хоан Мир («Хонда»)
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Франческо Баньяя – 366 очков
2. Хорхе Мартин – 339
3. Марко Беццекки – 293
4. Брэд Биндер – 224
5. Жоан Зарко – 187
 
 

MotoGP. Главная гонка Гран-при Австралии перенесена на субботу из-за сильного ветра

Экс-гонщик MotoGP Янноне после 4-летней дисквалификации за допинг получил место в WSBK

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Birdman
Этот софт должен был уйти! Шикарная гонка и последний круг, Австралия прям дарит шикарные гонки два года подряд.
Зарко с долгожданной победой, удивительно что она вообще первая, шикарное сальто, я сначала подумал что он будет защищать Мартина, но тут каждый сам за себя.
Мартин очень хорош, в квале опять уничтожил всех и гонка уверенная, но догадываясь что софт уйдет надо было больший отрыв создавать.
Диджи красавчик, ожил под конец сезона!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mclaren-honda
Жесть, Мартин с 1 на 5 место за один последний круг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Luca di Montezemolo
Эх словил спойлер победителя, поэтому думал всю гонку Мартин опять грохнулся или ушатал резину, вообще так в Австралии не едут тем более на софте сзади, обычно там тошнят и едут паравозиком поэтому и обгонов много, а тут втопил и уехал, хотя почти получилось, ну и можно поздравить зарко, хоть разок выиграл, на ведрохонде намучается, в принципе он часто летит под конец так как бережёт резину, но почти всегда слишком много теряет в начале, но здесь это сработало.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий