«Порше» может вступить в «Формулу-1» вместо «Ауди» (Auto Journal)

«Ауди» может отказаться от участия в «Формуле-1».

Немецкая фирма объявила о вступлении в чемпионат с сезона-2026 на базе команды « » (до конца сезона-2023 – « »).

Тем не менее, участие находится под вопросом после смены руководства, сообщает Auto Journal со ссылкой на собственные источники в «Ауди». В сентябре Гернот Деллнер заменил Маркуса Дюсманна на посту исполнительного директора. Сообщается, что новый глава «Ауди» относится к «Ф-1» куда холоднее предшественника и готов свернуть программу.

Место «Ауди» должна занять другая компания концерна « » – «Порше». «Другими словами, речь пойдет о ребрендинге», – говорится в статье.

Предполагается, что «Порше» сосредоточится на «Ф-1» и покинет « » в конце 2025 года. Препятствием для такого сценария могут оказаться напряженные отношения между двумя фирмами – для сотрудников «Ауди» станет унижением тот факт, что коллеги из « » воспользуются плодами их труда.

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