  • «Мерседесу» могут разрешить спорный мотор в 2026-м – иначе 4 команды не смогут участвовать в чемпионате (CdS)
«Мерседесу» могут разрешить спорный мотор в 2026-м – иначе 4 команды не смогут участвовать в чемпионате (CdS)

Решение ФИА по моторному скандалу оставит множество команд недовольными.

Издание Corriere dello Sport поделилось подробностями первого крупного моторного скандала, связанного с правилами 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Мерседес» и «Ред Булл» разработали силовые установки с более высокой степенью сжатия, чем разрешено правилами. Производители якобы применяют особые материалы, которые сильно расширяются при нагревании. Мотористы пользуются тем, что проверки проводятся не при рабочей температуре.

По версии итальянского СМИ, примерно семь месяцев назад «Ред Булл» узнал о данной технологии от инженера, который перешел из «Мерседеса». Однако между «Мерседесом» и «Ред Булл» есть существенная разница: немецкая компания, которая раньше начала работать над этим приемом, уже не успеет сделать моторы с необходимой степенью сжатия при рабочей температуре, в отличие от «быков».

Сообщается, что другие производители – «Феррари», «Хонда», «Ауди» и сам «Ред Булл» – требуют от ФИА немедленных разъяснений. Федерация оказалась на перепутье: если она запретит систему «Мерседеса», четыре команды (заводской коллектив, «Макларен», «Уильямс» и «Альпин») не смогут участвовать в чемпионате. Если же моторы разрешат, последуют протесты от конкурентов и потенциальные дисквалификации.

Издание отмечает, что ФИА уже работает над компромиссом: «Мерседесу» могут разрешить текущую версию двигателей, но лишь на сезон-2026 – к 2027-му все спорные моменты должны быть исправлены. Такое решение также не устроит другие команды.

Большой скандал в «Ф-1»: «Мерседес» создал «читерский» мотор, «Феррари» в ярости

ФИА ужесточила формулировки, связанные с манипуляциями с датчиком расхода топлива

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
