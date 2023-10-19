Президент ФИА бен Сулайем: «Точно не станем наказывать «Ред Булл» за доминирование. У меня нет честного и демократичного решения»

Теги Михаэль Шумахер ФИА Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Мохаммед бен Сулайем Авто

Президент ФИА пообещал, что «Ред Булл» не станут «наказывать» за успехи.

Мохаммед бен Сулайем признался, что не знает справедливого способа остановить доминирование австрийской команды и Макса Ферстаппена, чтобы вернуть в «Формулу-1» интригу.

«Это случалось очень много раз. Просто посмотрите на Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера. Как это прекратить? Было бы сурово и неправильно наказывать за успехи.

Я открыт к предложениям, если вы считаете, что есть честный и демократичный способ, а не просто наказание Макса, его команды или любой другой команды. Мы все внимание.

Но у меня нет решения, как и у вас. ФИА точно не станет наказывать за успехи, и такое [доминирование] за мое время случалось дважды», – сообщил менеджер.

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3 комментария

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sir_shir
Клиника ☝️ (читать по "дате" - "сначала более ранние")
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Дмитрий Дудников
Ответ sir_shir
Клиника ☝️ (читать по "дате" - "сначала более ранние")
Та ладно, без Луки ди Моцарелло будет скучно)))
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0
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