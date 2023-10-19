Президент ФИА бен Сулайем: «Точно не станем наказывать «Ред Булл» за доминирование. У меня нет честного и демократичного решения»

Президент ФИА пообещал, что «Ред Булл» не станут «наказывать» за успехи.

Мохаммед бен Сулайем признался, что не знает справедливого способа остановить доминирование австрийской команды и , чтобы вернуть в «Формулу-1» интригу.

«Это случалось очень много раз. Просто посмотрите на и Михаэля Шумахера. Как это прекратить? Было бы сурово и неправильно наказывать за успехи.

Я открыт к предложениям, если вы считаете, что есть честный и демократичный способ, а не просто наказание Макса, его команды или любой другой команды. Мы все внимание.

Но у меня нет решения, как и у вас. точно не станет наказывать за успехи, и такое [доминирование] за мое время случалось дважды», – сообщил менеджер.

Ферстаппен все-таки мечтает пилотировать болид «Феррари»! Даже обратился к президенту марки

Йос Ферстаппен: «Макс повторит успехи Михаэля Шумахера в хорошей машине»