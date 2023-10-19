Президент ФИА бен Сулайем: «Точно не станем наказывать «Ред Булл» за доминирование. У меня нет честного и демократичного решения»
Президент ФИА пообещал, что «Ред Булл» не станут «наказывать» за успехи.
Мохаммед бен Сулайем признался, что не знает справедливого способа остановить доминирование австрийской команды и Макса Ферстаппена, чтобы вернуть в «Формулу-1» интригу.
«Это случалось очень много раз. Просто посмотрите на Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера. Как это прекратить? Было бы сурово и неправильно наказывать за успехи.
Я открыт к предложениям, если вы считаете, что есть честный и демократичный способ, а не просто наказание Макса, его команды или любой другой команды. Мы все внимание.
Но у меня нет решения, как и у вас. ФИА точно не станет наказывать за успехи, и такое [доминирование] за мое время случалось дважды», – сообщил менеджер.
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