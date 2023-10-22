Жак Вильнев о действиях Ферстаппена на старте спринта: «Нельзя закрывать глаза на случаи, когда гонщик выдавливает соперника с трассы»

Жак Вильнев раскритиковал действия Ферстаппена на старте спринта в США.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года остался недоволен тем, как Ферстаппен выдавил с трассы – и уверен, что пилот « » должен был получить штраф:

«Да, пришлось сильно постараться. И главное случилось на старте. Он действительно вышел за грань и выдавил соперника. На это стоило бы обратить внимание, потому что очень сильно сместился внутрь, заехав на линию выезда из боксов. Леклера выдавили с трассы. Это уже перебор. Такой маневр, скажем так, был совсем не обязательным».

Ферстаппен избежал штрафа, поскольку все случилось на старте, и данный маневр посчитали «инцидентом первого круга», в которых пилотам обычно разрешается действовать чуть агрессивнее, чем обычно. Вильнев же выразил недоумение подобной разнице в трактовках разных эпизодов:

«Я не знаю, почему первый круг в данном случае должен отличаться от любого другого круга – когда речь идет о грязном маневре или выдавливании соперника с трассы. Такие моменты нужно разбирать.

Да, понятно, когда на старте три машины едут в ряд и никто не понимает, где находятся соперники, что-то может случиться на позднем торможении, например. Да, в такой ситуации можно порой закрыть глаза на какие-то действия гонщиков. Но нельзя закрывать глаза на случаи, когда гонщик выдавливает соперника с трассы».

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