Жак Вильнев о действиях Ферстаппена на старте спринта: «Нельзя закрывать глаза на случаи, когда гонщик выдавливает соперника с трассы»

Теги Гран-при США ФИА Феррари Ред Булл Жак Вильнев Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Жак Вильнев раскритиковал действия Ферстаппена на старте спринта в США.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года остался недоволен тем, как Ферстаппен выдавил с трассы Шарля Леклера – и уверен, что пилот «Ред Булл» должен был получить штраф:

«Да, Ферстаппену пришлось сильно постараться. И главное случилось на старте. Он действительно вышел за грань и выдавил соперника. На это стоило бы обратить внимание, потому что очень сильно сместился внутрь, заехав на линию выезда из боксов. Леклера выдавили с трассы. Это уже перебор. Такой маневр, скажем так, был совсем не обязательным».

Ферстаппен избежал штрафа, поскольку все случилось на старте, и данный маневр посчитали «инцидентом первого круга», в которых пилотам обычно разрешается действовать чуть агрессивнее, чем обычно. Вильнев же выразил недоумение подобной разнице в трактовках разных эпизодов:

«Я не знаю, почему первый круг в данном случае должен отличаться от любого другого круга – когда речь идет о грязном маневре или выдавливании соперника с трассы. Такие моменты нужно разбирать.

Да, понятно, когда на старте три машины едут в ряд и никто не понимает, где находятся соперники, что-то может случиться на позднем торможении, например. Да, в такой ситуации можно порой закрыть глаза на какие-то действия гонщиков. Но нельзя закрывать глаза на случаи, когда гонщик выдавливает соперника с трассы».

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7 комментариев

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Женя Дерунов
Вильнев ты что фантиков со спортса не читаешь? Такие маневры вызывают экстаз и ты душнила и не понимаешь величия таких маневров.
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TylerSeguin
В остине в первом повороте это обычная ситуация, пересмотрите старты прошлых лет и поймёте. Тот же Льюис здесь Феттеля так выдавливал
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Hartley
С интересом ждал, когда соперники хотя бы приблизятся к РэдБул, чтобы увидеть, изменился ли Ферстапен за время абсолютного доминирования быков. Ну вот увидели, Макс все тот же.
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Квадратное личико
В смысле, Жак? Ты о чём? Максимонька - величайший человек во Вселенной! Ему всё можно, и ему за это ничего не будет! А Люська - позорный самовозник и бездарь! На спортсе ребята так пишут, плюсиками сами себя обмазывают. Неужели у кого-то есть сомнения, что это истина в последней инстанции?!
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