Гран-при США-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 22:00

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В воскресенье, 22 октября, состоится 18-я гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при США. Старт – в 22:00 по московскому времени.

Трасса Америк, Остин
22 октября 2023 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Ландо Норрис («Макларен»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Карлос Сайнс («Феррари»)
5. Джордж Расселл («Мерседес»)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
7. Пьер Гасли («Альпин»)
8. Эстебан Окон («Альпин»)
9. Серхио Перес («Ред Булл»)
10. Оскар Пиастри («Макларен»)
11. Юки Цунода («Альфа Таури»)
12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
14. Кевин Магнуссен («Хаас»)
15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
16. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
18. Алекс Албон («Уильямс»)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 
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