Директор «Ред Булл» Минцлафф о нападках на Хорнера: «Не согласен с Марко – Кристиан многое значил для команды»

Минцлафф вступился за Хорнера после атаки со стороны Марко.

Исполнительный директор «Ред Булл» Оливер Минцлафф прокомментировал обвинения в адрес экс-руководителя команды Кристиана Хорнера со стороны бывшего советника Гельмута Марко .

«За эти слова отвечать Гельмуту. Я не могу сказать ничего плохого о Кристиане. Просто потому, что он многое значил для «Ред Булл». Однако неизменно наступает момент, когда дела идут плохо, и компании необходимо принять решение. Дать человеку поработать или искать нового лидера? Мы посчитали, что настало время перемен.

Я не согласен с высказываниями Гельмута. Да, логично, что в организации что-то меняется. Вероятно, доктор Марко также изменился с годами. На мой взгляд, вполне нормально, что не все может остаться в том же состоянии, в каком было пять лет назад.

Кристиан и Гельмут чудесно работали вместе годами, с начала 2005-го. Речь о более чем 20-летнем сроке. Назовите хотя бы несколько примеров других крупных спортивных организаций, где руководство не менялось бы так долго.

Можно смотреть на ситуацию очень негативно – мол, теперь они оба ушли. Но я бы сказал, что это уникальный случай: они так долго работали вместе, так многого добились. Иногда просто нужны перемены, чтобы встряхнуть систему», – отметил босс.

