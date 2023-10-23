У Норриса 4 подиума подряд – более длинная серия в 2023-м только у Ферстаппена

Теги Гран-при США Макларен Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис снова завоевал подиум.

Норрис финишировал третьим на Гран-при США и завоевал четвертый подиум подряд, а также шестой подиум за последние девять этапов.

Лишь одному гонщику удалась более длинная серия попаданий в топ-3 в 2023 году – Максу Ферстаппену из «Ред Булл», который финишировал в призах на протяжении первых 14 Гран-при. Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо завоевал три подиума подряд на старте сезона, несколько спортсменов поднимались на пьедестал дважды подряд.

Успех стал для Ландо 12-м в карьере. Британец пока не одержал ни одной победы в «Формуле-1». В Остине Норрис провел свой 100-й Гран-при.

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