Пьер Гасли: «Леклер спросил перед гонкой: «Тоже идешь на 1 пит-стоп?» Я ответил: «Ни за что, #####»

Теги Гран-при США Феррари Формула-1 Пьер Гасли Шарль Леклер Альпин Авто

Шарль Леклер рассказал Пьеру Гасли о своей стратегии перед Гран-при США.

После финиша пилот «Альпин» сообщил, что обсудил стратегию с коллегой. Гасли удивил выбор «Феррари» – Леклер стал единственным пилотом, который провел гонку с одним пит-стопом.

«Выбирала ли «Альпин» между одним и двумя пит-стопами? Нет, мы не выбирали. Впервые тема поднялась, когда Шарль подошел увидеться на решетке и спросил: «Тоже идешь на один пит-стоп?»

Я ответил: «Ни за что, #####, я не пойду на один пит-стоп». Мы посмотрели друг на друга, и я был немного озадачен его словами.

Безусловно, мы выбрали лучшую стратегию. Учитывая, какое у него было лицо после гонки, не думаю, что ему сильно понравилась стратегия с одной остановкой», – сказал Гасли, финишировавший восьмым, в эфире F1 TV.

Леклер стартовал с поула и завершил заезд шестым.

Шарль Леклер: «Программы «Феррари» говорили, что стратегии с 1 и 2 пит-стопами близки. Неверный выбор, но без темпа любые решения выглядят плохо»

Что случилось на Гран-при США: Норрис и Хэмилтон почти достали победу. Гонку Леклера убила команда, «Астон Мартин» – в топ-10 с пит-лейн

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2 комментария

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ffmp
Там еще были планы C, D, F, G… к концу гонки, наверное хотели отобрать лучший круг чтобы не дать лишнее очко конкурентам, пойдя на жертву Шарля, вылетев из очковой зоны. Скажете нелогично? Стратеги Феррари поспорят с вами. Тяжела судьба топ пилота в Феррари
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Sarumian
Леклера опять свои развели.
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