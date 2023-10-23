Пьер Гасли: «Леклер спросил перед гонкой: «Тоже идешь на 1 пит-стоп?» Я ответил: «Ни за что, #####»
Шарль Леклер рассказал Пьеру Гасли о своей стратегии перед Гран-при США.
После финиша пилот «Альпин» сообщил, что обсудил стратегию с коллегой. Гасли удивил выбор «Феррари» – Леклер стал единственным пилотом, который провел гонку с одним пит-стопом.
«Выбирала ли «Альпин» между одним и двумя пит-стопами? Нет, мы не выбирали. Впервые тема поднялась, когда Шарль подошел увидеться на решетке и спросил: «Тоже идешь на один пит-стоп?»
Я ответил: «Ни за что, #####, я не пойду на один пит-стоп». Мы посмотрели друг на друга, и я был немного озадачен его словами.
Безусловно, мы выбрали лучшую стратегию. Учитывая, какое у него было лицо после гонки, не думаю, что ему сильно понравилась стратегия с одной остановкой», – сказал Гасли, финишировавший восьмым, в эфире F1 TV.
Леклер стартовал с поула и завершил заезд шестым.
Шарль Леклер: «Программы «Феррари» говорили, что стратегии с 1 и 2 пит-стопами близки. Неверный выбор, но без темпа любые решения выглядят плохо»
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