Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2023
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при США
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 466 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 238
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 219
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 183
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 168
6. Шарль Леклер («Феррари») – 159
7. Ландо Норрис («Макларен») – 156
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 139
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 83
10. Пьер Гасли («Альпин») – 52
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 49
12. Эстебан Окон («Альпин») – 44
13. Алекс Албон («Уильямс») – 23
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 10
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 6
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 5
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 3
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 2
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
21. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
22. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 704 очка
2. «Мерседес» – 358
3. «Феррари» – 327
4. «Макларен» – 239
5. «Астон Мартин» – 232
6. «Альпин» – 96
7. «Уильямс» – 23
8. «Альфа Ромео» – 16
9. «Хаас» – 12
10. «Альфа Таури» – 7
Гран-при США-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Норрис – 3-й
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я вот не понимаю они делают это специально или они реально такие дегенераты?