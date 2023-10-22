Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2023

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Положение пилотов в чемпионате после Гран-при США
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 466 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 238
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 219
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 183
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 168
6. Шарль Леклер («Феррари») – 159
7. Ландо Норрис («Макларен») – 156
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 139
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 83
10. Пьер Гасли («Альпин») – 52
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 49
12. Эстебан Окон («Альпин») – 44
13. Алекс Албон («Уильямс») – 23
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 10
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 6
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 5
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 3
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 2
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
21. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
22. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 704 очка
2. «Мерседес» – 358
3. «Феррари» – 327
4. «Макларен» – 239
5. «Астон Мартин» – 232
6. «Альпин» – 96
7. «Уильямс» – 23
8. «Альфа Ромео» – 16
9. «Хаас» – 12
10. «Альфа Таури» – 7
 

Гран-при США-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Норрис – 3-й

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24 комментария

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Bzz Pvz
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Льюис красавчик, деклассировал всяких расселов, перезов, эклеров и прочих. Величайший гонщик!
+17
-5
+12
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Фанат спорта01
ещё кто-то спрашивает почему Сайнс выше Леклера в общем зачёте).
я вот не понимаю они делают это специально или они реально такие дегенераты?
+13
-3
+10
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ALMANAC
Можно бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как Феррари попускают Леклерка
+9
-2
+7
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hypnotoad94
19 до Переса, вчера было 27
+5
0
+5
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Paninaro
Ответ Мадина Уйгурова
удивительно как Чеко деградировал от того, кто в 2021 году мог ехать первым и тормозить Льюиса ради Макса до того, кто в 2023 плетётся в районе 5 места и полностью бесполезен как для командой тактики так и для кубка конструктора
Удивительно, что все вторые пилоты в РБ "деградируют" и не в силах взять вице даже в самые самовозные 2011, 2013, 2022. Совпадение? Ну да, ну да.)) Хотя этом сезоне у Перца ещё есть шанс.
+6
-1
+5
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Мадина Уйгурова
Цунода уничтожает Дэна, ну какой улыбаке Ред Булл
+4
0
+4
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Mittermeyer
19 очков до вице-чемпионства. Куко Перес должен быть попущен
+5
-2
+3
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Мадина Уйгурова
Макларен съели Астон Мартин
+3
-1
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sfairait
Ответ WINWOLF
Будет забавно, если Хэм возьмёт вице-чемпионство без единой победы.
Слушайте, в истории даже чемпион мира есть без побед в сезоне.
+2
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Faraon
Ответ Jurgen Klinsmann
…и как люьис ноет по радио)
Вы спутали с Максом, который на тормоза всю гонку плакал
+2
0
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artembabich666
Льюис в теории должен легко "съедать" отрыв поплывшего Переса и забирать второе место в ЛЗ
+3
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Jurgen Klinsmann
Ответ ALMANAC
Можно бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как Феррари попускают Леклерка
…и как люьис ноет по радио)
+3
-2
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Мадина Уйгурова
Ответ Mittermeyer
19 очков до вице-чемпионства. Куко Перес должен быть попущен
удивительно как Чеко деградировал от того, кто в 2021 году мог ехать первым и тормозить Льюиса ради Макса до того, кто в 2023 плетётся в районе 5 места и полностью бесполезен как для командой тактики так и для кубка конструктора
+2
-1
+1
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WINWOLF
Ответ WINWOLF
Будет забавно, если Хэм возьмёт вице-чемпионство без единой победы.
sfairait, это в каком сезоне? Не припомню ни одного случая
+1
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WINWOLF
Будет забавно, если Хэм возьмёт вице-чемпионство без единой победы.
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Grigpar
Ответ Фанат спорта01
ещё кто-то спрашивает почему Сайнс выше Леклера в общем зачёте). я вот не понимаю они делают это специально или они реально такие дегенераты?
Там реально безумные люди. Всем составом увольнять надо. Они просто топового гонщика запинывают на глазах у всех.
+4
-4
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sfairait
Ответ Grigpar
Там реально безумные люди. Всем составом увольнять надо. Они просто топового гонщика запинывают на глазах у всех.
Причем, эксперименты ставят только на Шарле)
+1
-1
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hypnotoad94
Ответ WINWOLF
sfairait, это в каком сезоне? Не припомню ни одного случая
Не, не было такого, тоже в голове запуталось, пошел гуглить. Хоторн и Кеке Росберг выигрывали титул с одной победой
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WINWOLF
Ответ hypnotoad94
Не, не было такого, тоже в голове запуталось, пошел гуглить. Хоторн и Кеке Росберг выигрывали титул с одной победой
Вот-вот, тоже проверил) а вице-чемпы без побед были, и то только дважды: в 52-м Фарина и в 71-м Петерсон)
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sfairait
Ответ hypnotoad94
Не, не было такого, тоже в голове запуталось, пошел гуглить. Хоторн и Кеке Росберг выигрывали титул с одной победой
Вы забываете, что тогда 1 лучший и один худший результаты отбрасывались. То есть по факту да, он одержал победу, но в расчет она не пошла.
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sfairait
Ответ sfairait
Вы забываете, что тогда 1 лучший и один худший результаты отбрасывались. То есть по факту да, он одержал победу, но в расчет она не пошла.
Пардон, не так считали, учитывали 11 лучших гонок. Тогда да, с одной победой
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