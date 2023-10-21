Леклер завоевал 21-й поул в «Ф-1» и вплотную приблизился к Алонсо. Шарль – лидер среди гонщиков без титула

Гонщик « » стал быстрейшим в квалификации к Гран-при США.

Поул стал для монегаска третьим в нынешнем сезоне. Ранее Леклер выиграл квалификацию к Гран-при Азербайджана и оказался на поул-позиции в Бельгии после штрафа пилота « » .

Леклер определил по количеству поулов в 2023 году из «Ред Булл», а также своего напарника Карлоса Сайнса (по два).

Всего на счету Шарля 21 поул-позиция – это 15-й показатель в истории. Пилот Скудерии опередил представителя «Альфа Ромео» Валттери Боттаса, еще один успех позволит ему сравняться с двукратным чемпионом «Формулы-1» Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Леклер стал единоличным лидером по количеству поулов среди гонщиков без титула.

Гран-при США-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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