Нико Росберг: «Ферстаппен говорит, что не думает о рекордах, а потом показывает 9 пальцев после 9 побед подряд»

Нико Росберг считает, что Макс Ферстаппен лукавит, когда говорит о рекордах.

Гонщик « » неоднократно отмечал, что не обращает внимания на рекорды, которые устанавливает в «Формуле-1».

«Он всегда говорит: «Нет-нет», но, конечно, [думает об этом]. К примеру, он так же высказывался о победах подряд: «О, я не так смотрю на ситуацию». А потом выбирается из болида и показывает девять пальцев [после девяти побед подряд].

Конечно, ты об этом думаешь. Творить историю – это нечто особенное», – сказал чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports.

предположил, что у Ферстаппена есть все шансы оставаться на вершине:

«В «Ред Булл» стабильная техническая команда, которая в последние годы работала лучше всех. Кроме того, в данный момент Макс является лучшим пилотом. Очень похоже, что все продолжится. Он в своем зените, и контракт действует до 2028 года, так что впереди очень много сезонов».

Макс Ферстаппен: «В семи титулах нет никакой реальной дополнительной ценности в сравнении с одним»

«Возможность остаться в истории в одном ряду с этим людьми – это действительно прекрасное чувство». Ферстаппен – о вхождении в список трехкратных чемпионов «Ф-1»