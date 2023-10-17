Нико Росберг: «Ферстаппен говорит, что не думает о рекордах, а потом показывает 9 пальцев после 9 побед подряд»
Нико Росберг считает, что Макс Ферстаппен лукавит, когда говорит о рекордах.
Гонщик «Ред Булл» неоднократно отмечал, что не обращает внимания на рекорды, которые устанавливает в «Формуле-1».
«Он всегда говорит: «Нет-нет», но, конечно, [думает об этом]. К примеру, он так же высказывался о победах подряд: «О, я не так смотрю на ситуацию». А потом выбирается из болида и показывает девять пальцев [после девяти побед подряд].
Конечно, ты об этом думаешь. Творить историю – это нечто особенное», – сказал чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports.
Росберг предположил, что у Ферстаппена есть все шансы оставаться на вершине:
«В «Ред Булл» стабильная техническая команда, которая в последние годы работала лучше всех. Кроме того, в данный момент Макс является лучшим пилотом. Очень похоже, что все продолжится. Он в своем зените, и контракт действует до 2028 года, так что впереди очень много сезонов».
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Давайте-ка лучше перевод, скажем, в феррари, с попыткой "стать настоящим чемпионом в красном комбезе". Пока там помучается, мы все посмотрим какое-то время на нового чемпиона в составе самого стабильного технически и практически коллектива )
Кто как не он хочет перебить рекорд, уйти на вершине если все пойдет по плану. Только представьте, если конечно все так сложится (надеюсь что нет, хочется увидеть борьбу), 8 титулов, причем подряд, с одной командой от дебюта до финиша своей карьеры. Уйти в 30, в самом расцвете сил. Да о нем будут петь дифирамбы все иксперты через года, забудут и про самовозы и про спорные моменты в карьере.
А если не получится, не беда, он уже не раз говорил что возможно может передумать и не уйдет после 28-го. Будет например 5 титулов, а ему только 31, Льюис например почти все свои титулы завоевал после 30, и Макс подумает «почему нет если в самом расцвете сил».