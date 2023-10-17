Нико Росберг: «Ферстаппен говорит, что не думает о рекордах, а потом показывает 9 пальцев после 9 побед подряд»

Теги Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Нико Росберг считает, что Макс Ферстаппен лукавит, когда говорит о рекордах.

Гонщик «Ред Булл» неоднократно отмечал, что не обращает внимания на рекорды, которые устанавливает в «Формуле-1».

«Он всегда говорит: «Нет-нет», но, конечно, [думает об этом]. К примеру, он так же высказывался о победах подряд: «О, я не так смотрю на ситуацию». А потом выбирается из болида и показывает девять пальцев [после девяти побед подряд].

Конечно, ты об этом думаешь. Творить историю – это нечто особенное», – сказал чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports.

Росберг предположил, что у Ферстаппена есть все шансы оставаться на вершине:

«В «Ред Булл» стабильная техническая команда, которая в последние годы работала лучше всех. Кроме того, в данный момент Макс является лучшим пилотом. Очень похоже, что все продолжится. Он в своем зените, и контракт действует до 2028 года, так что впереди очень много сезонов».

Макс Ферстаппен: «В семи титулах нет никакой реальной дополнительной ценности в сравнении с одним»

«Возможность остаться в истории в одном ряду с этим людьми – это действительно прекрасное чувство». Ферстаппен – о вхождении в список трехкратных чемпионов «Ф-1»

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sir_shir
Нееее, так дело не пойдёт, до 2028 ....
Давайте-ка лучше перевод, скажем, в феррари, с попыткой "стать настоящим чемпионом в красном комбезе". Пока там помучается, мы все посмотрим какое-то время на нового чемпиона в составе самого стабильного технически и практически коллектива )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ffmp
Нико рубит правду матку)
Кто как не он хочет перебить рекорд, уйти на вершине если все пойдет по плану. Только представьте, если конечно все так сложится (надеюсь что нет, хочется увидеть борьбу), 8 титулов, причем подряд, с одной командой от дебюта до финиша своей карьеры. Уйти в 30, в самом расцвете сил. Да о нем будут петь дифирамбы все иксперты через года, забудут и про самовозы и про спорные моменты в карьере.
А если не получится, не беда, он уже не раз говорил что возможно может передумать и не уйдет после 28-го. Будет например 5 титулов, а ему только 31, Льюис например почти все свои титулы завоевал после 30, и Макс подумает «почему нет если в самом расцвете сил».
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий