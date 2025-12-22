Марко выписан из директоров «Ред Булл»

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко завершил работу в команде.

Согласно выписке из реестра британских компаний, австриец перестал быть директором Red Bull Racing Limited – гоночной компании «Ред Булл» – 19 декабря.

Директором назначен Алистэр Рью. Аналогичную должность занимает руководитель команды Лоран Мекьес.

Марко также выписан из директоров фирм Red Bull Advanced Technologies, Red Bull Advanced Services и моторного подразделения Red Bull Powertrains.

