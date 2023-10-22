Кристиан Хорнер: «Нет никакого условия, что Перес должен финишировать вторым в чемпионате. Такое никогда не обсуждалось»

Теги Гран-при США Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Кристиан Хорнер прокомментировал слухи об условиях для Серхио Переса.

Ранее в прессе писали, что сотрудничество Переса и «Ред Булл» может закончиться, если Серхио не станет вторым в личном зачете.  

«Такого уговора нет. Мы никогда не заканчивали чемпионат на первом и втором месте [в личном зачете]. У нас было несколько раз первое и третье место, когда за команду выступали Марк [Уэббер] и Себастьян [Феттель]. В прошлом году то же самое было у Макса [Ферстаппена] и Чеко.

С таким болидом было бы замечательно, если бы мы смогли завершить такой сезон на первом и втором месте. Но для Чеко нет никакого условия, что, мол, ты должен финишировать вторым или не будешь выступать в следующем году. Такое никогда не обсуждалось», – сказал Хорнер.

Кроме того, Кристиан поделился впечатлениями от выступления Переса в спринте Гран-при США, где мексиканец стал пятым и уступил Ферстаппену, победителю заезда, 23 секунды.

«Он, в общем-то, провел довольно приличную гонку. Он добился неплохого прогресса. Думаю, главную гонку он проведет нормально, его задача была в том, чтобы хорошо проехать быстрый круг в квалификации. Когда у вас не получается хорошо квалифицироваться, то вы просто начинаете испытывать лишнее давление. Надеюсь, он сможет проехать хорошую гонку и после нее стать более уверенным.

Думаю, с точки зрения работы, которую он выполнил, проблема для него заключается в том, что весь пелотон по темпу стал ближе – в частности, в квалификации. Так что все просчеты теперь более значимы».

Гран-при США-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 22:00

6 комментариев

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Великий Алонсо
Такое чувство, что даже если Перес приедет последним и проиграет Ферстаппену круг, то Хорнер скажет, что все замечательно и Перес молодец, вот такой вот Хорнер терпила.
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KMR
Да и раньше такого условия не было,но сливали в ТР и АТ регулярно
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Wellerman
Условие может быть (это же РБ), просто обставят уход как собственное желание Переса: мол устал под прессингом гоняться. В принципе, учитывая форму Чеко, Льюису он как пить дать проиграет.
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<~Inter~>
это же позор на такой доминирующей машине опуститься ниже второго места
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