Кристиан Хорнер: «Нет никакого условия, что Перес должен финишировать вторым в чемпионате. Такое никогда не обсуждалось»

Кристиан Хорнер прокомментировал слухи об условиях для Серхио Переса.

Ранее в прессе писали, что сотрудничество Переса и « » может закончиться, если не станет вторым в личном зачете.

«Такого уговора нет. Мы никогда не заканчивали чемпионат на первом и втором месте [в личном зачете]. У нас было несколько раз первое и третье место, когда за команду выступали Марк [Уэббер] и Себастьян [Феттель]. В прошлом году то же самое было у Макса [Ферстаппена] и Чеко.

С таким болидом было бы замечательно, если бы мы смогли завершить такой сезон на первом и втором месте. Но для Чеко нет никакого условия, что, мол, ты должен финишировать вторым или не будешь выступать в следующем году. Такое никогда не обсуждалось», – сказал Хорнер.

Кроме того, поделился впечатлениями от выступления Переса в спринте Гран-при США, где мексиканец стал пятым и уступил Ферстаппену, победителю заезда, 23 секунды.

«Он, в общем-то, провел довольно приличную гонку. Он добился неплохого прогресса. Думаю, главную гонку он проведет нормально, его задача была в том, чтобы хорошо проехать быстрый круг в квалификации. Когда у вас не получается хорошо квалифицироваться, то вы просто начинаете испытывать лишнее давление. Надеюсь, он сможет проехать хорошую гонку и после нее стать более уверенным.

Думаю, с точки зрения работы, которую он выполнил, проблема для него заключается в том, что весь пелотон по темпу стал ближе – в частности, в квалификации. Так что все просчеты теперь более значимы».

Гран-при США-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 22:00