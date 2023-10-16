Макс Ферстаппен: «Хотелось бы видеть в гараже «Феррари» F2004 Михаэля Шумахера, это просто невероятная машина. Но я понятия не имею, как мне ее приобрести»

Ферстаппен хотел бы приобрести болид Михаэля Шумахера «Феррари» F2004.

По словам трехкратного чемпиона «Формулы-1», со временем он хочет собрать в личной коллекции все болиды «Ред Булл», на которых стал чемпионом, а также « » 2004 года, на которой выступал Шумахер.

При этом Ферстаппен признал, что не имеет ни малейшего понятия о том, как именно он может приобрести данный болид. И предложил президенту «Феррари» Джону Элканну позвонить ему с предложением.

«Мне бы хотелось, чтобы в моем гараже стояли все болиды « », за рулем которых я становился чемпионом «Формулы-1». А еще «Феррари» F2004 Михаэля Шумахера, это просто невероятная машина. Но я понятия не имею, как мне ее приобрести.

Можете считать это обращением к Джону Элканну. Надеюсь, он прочитает это интервью и тогда, возможно, позвонит мне», – рассказал Ферстаппен.

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