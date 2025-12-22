Босс «Хонды» Ватанабе: «С Ньюи можем обсуждать даже потолок расходов»

Ньюи обсуждает с «Хондой» в том числе лимит бюджета.

Глава гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе сообщил, что общение с руководителем «Астон Мартин» Эдрианом Ньюи затрагивает самый широкий спектр вопросов.

«На первой встрече, когда он присоединился к «Астон Мартин», мы посмеялись – мол, «опять мы вместе!» Это очень захватывающе, и, разумеется, я испытываю огромное уважение к нему и к его способностям.

Что касается разработки силовой установки, у нас свои процессы и сроки, мы стремимся создать мощный и конкурентоспособный мотор, а Эдриан с первого же дня делает то же с шасси. Мы очень плотно взаимодействуем и общаемся, когда речь заходит об интеграции этих двух составляющих.

Эдриан – один из тех людей, с которыми я часто разговариваю, и обычно это довольно насыщенный обмен мнениями, предложениями и обратной связью – но всегда с прицелом на победы.

Будь то обсуждение технических вопросов о деталях или развития, мы всегда держим в уме долгосрочную цель – выигрывать гонки. Тема может быть абсолютно любой: очень детальный разговор о конструкторской проблеме, но также анализ соперников, грамотное управление людьми или даже финансы и максимально эффективная работа в рамках потолка расходов», – признался менеджер.

