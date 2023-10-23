Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при США

Теги Гран-при США Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Авто

Результаты Хэмилтона и Леклера на Гран-при США аннулированы.

Пилот «Мерседеса» финишировал вторым в гонке в Остине, а гонщик «Феррари» – шестым, но после технической инспекции выяснилось, что планки под днищем их болидов оказались тоньше установленных регламентом норм. 

ФИА отметила, что планки стерлись из-за уникальных условий – кочковатого характера трассы, а также проведенного в субботу спринта, – в результате чего у команд было мало времени на поиск более удачных настроек и проверку машин перед воскресным заездом. 

Однако, согласно статье 3.5.9e технического регламента «Формулы-1», всю ответственность за соответствие болида правилам несут участники гонки, поэтому Хэмилтона и Леклера дисквалифицировали. 

В результате решений стюардов на второе место поднялся Ландо Норрис из «Макларена», Карлос Сайнс из «Феррари» стал третьим, а Серхио Перес очутился на четвертой позиции. Кроме того, в очки попали Алекс Албон и Логан Сарджент из «Уильямса». Для последнего зачетный балл стал первым в карьере. 

Кроме того, Сарджент – первый американский гонщик, которому удалось заработать очки в «Формуле-1» с 1993 года, когда на Гран-при Италии Майкл Андретти финишировал на «Макларене» третьим. Скотт Спид дважды занимал 9-е место в 2006-2007 годах, но в то время очковая зона простиралась только на первые восемь мест.

14 комментариев

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Гектор Печорин
а Леклер вообще комбо собрал, сначала команда гонку руинит, потом вообще дисквал. ищите пацану хороших психологов
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GODZILLA
Какая интересная трактовка то есть все понимают что стёрлись из за спринта но при этом виноваты участники. А что они могли сделать если менять настройки перед гонкой нельзя?! Можно было бы с учётом этого дать штраф помягче. Да можно сказать что у других же не стёрлись, но думаю остальные тоже были на грани этим двоим просто меньше повезло. Хоть на следующий год предусмотрят изменения правила на этот ГП. А то не трасса а степь какая то...
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Гектор Печорин
сайнц даже так, стартуя 6, финишировав 4 все равно попал на подиум, вот это фартожопый испанец, а леклер даже эти очки потерял не по своей вине
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GODZILLA
Это все было сделано ради Логана)))
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United_LP
А потом скажут, что Сайнс сильнее Леклера.
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СпортсПомойка1
πи3дeц
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Гектор Печорин
Ответ Bzz Pvz
Это самый настоящий феномен - что происходит с сайнсом. Чел даже 1/5 гоночного таланта леклера не обладает, но постоянно за счёт хитростей и таких случаев забирается на вершину. В принципе, если это закономерность, то почему бы и нет
ну а потом люди в таблицу смотрят и удивляются почему сайнц выше леклера, если леклер такой талант, да вот поэтому
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Арам Арутюнян
Вот так новость. А если б Хэм выиграл... Вот бы было обидно, хотя и так жестоко
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Robert Oganyan
Леклер проклят
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BaltimoreRavens
Ответ СпортсПомойка1
πи3дeц
3.14здец
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