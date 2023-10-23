Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при США

Результаты Хэмилтона и Леклера на Гран-при США аннулированы.

Пилот « » финишировал вторым в гонке в Остине, а гонщик « » – шестым, но после технической инспекции выяснилось, что планки под днищем их болидов оказались тоньше установленных регламентом норм.

ФИА отметила, что планки стерлись из-за уникальных условий – кочковатого характера трассы, а также проведенного в субботу спринта, – в результате чего у команд было мало времени на поиск более удачных настроек и проверку машин перед воскресным заездом.

Однако, согласно статье 3.5.9e технического регламента «Формулы-1», всю ответственность за соответствие болида правилам несут участники гонки, поэтому и дисквалифицировали.

В результате решений стюардов на второе место поднялся Ландо Норрис из «Макларена», Карлос Сайнс из «Феррари» стал третьим, а Серхио Перес очутился на четвертой позиции. Кроме того, в очки попали Алекс Албон и Логан Сарджент из «Уильямса». Для последнего зачетный балл стал первым в карьере.

Кроме того, Сарджент – первый американский гонщик, которому удалось заработать очки в «Формуле-1» с 1993 года, когда на Гран-при Италии Майкл Андретти финишировал на «Макларене» третьим. Скотт Спид дважды занимал 9-е место в 2006-2007 годах, но в то время очковая зона простиралась только на первые восемь мест.