Джордж Расселл: «То, что гонщика могут оштрафовать на €1 млн – это просто абсурд»

Расселл назвал абсурдным новый порог штрафа в 1 млн евро.

По словам пилота « », многие гонщики «Формулы-1» просто не смогут позволить себе заплатить такую сумму, учитывая их расходы по ходу сезона.

Расселл также задался вопросом того, куда именно потом идут средства, полученные ФИА за счет штрафов.

«То, что гонщика могут оштрафовать на €1 млн – это просто абсурд. В свой первый год в «Формуле-1» я зарабатывал пятизначную сумму, а тратил в первый год вообще-то шестизначную сумму – платил тренеру, оплачивал перелеты, платил ассистенту. И такова ситуация для минимум четверти гонщиков в пелотоне.

Мы занимаемся любимым делом, поэтому не жалуемся на это. Но если гонщик, который закончит год с убытком в 100000 из-за необходимых вложений, получит штраф в размере 1 млн, что тогда случится?

Мы определенно обсудим ситуацию на ближайшем брифинге пилотов. Все всяких сомнений. Нам нужна прозрачность, нужно понимание ситуации. Потому что ситуация со штрафами и так уже вышла из под контроля.

Макса Ферстаппена оштрафовали на 50000 за то, что он дотронулся до другой машины. Льюиса Хэмилтона оштрафовали на 50000 за переход трассы в Катаре.

Такое ощущение, что эти цифры берутся просто из воздуха. Когда в мире так много глобальных проблем, нищеты и так далее, как в ФИА вообще могли додуматься до шести и семизначных штрафов?

Мы уже обращались в ФИА с просьбой прояснить, куда именно идут эти штрафы, на какие цели выделяются полученные средства. Эти средства должны быть реинвестированы в развитие спорта, но пока мы не получили ответа на вопрос, куда же именно они идут.

Если они действительно считают, что штраф в размере €1 млн стоит того, и что эти деньги будут инвестированы в развитие спорта, то, возможно, кто-то из гонщиков, зарабатывающих действительно много, сам с удовольствием заплатит такой штраф. Но сейчас все это кажется совершенно недопустимым», – рассказал .

ФИА решила увеличить максимальный размер денежного штрафа для «Формулы-1» с €250000 до €1 млн