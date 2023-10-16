Джереми Кларксон о приговоре Экклстоуну: «Что сказать, у бедного старика осталось каких-то 2 миллиарда фунтов»

Джереми Кларксон пошутил над Берни Экклстоуном.

Известный британский телеведущий высказался о деле Экклстоуна, по результатам которого бывший руководитель «Формулы-1» получил условный срок.

Ранее Экклстоун признал свою вину в налоговом мошенничестве – в 2015 году британец не зарегистрировал траст в Сингапуре на $650 млн (около 400 млн фунтов на тот момент).

Экклстоуна приговорили к 17 годам лишения свободы условно. Испытательный срок составит два года. Помимо этого, по договоренности с Управлением по налоговым сборам Великобритании Экклстоун обязуется выплатить чуть больше $800 млн за 18 налоговых лет.

«Думаете, у вас неудачный день? Ну, могло быть и хуже. Бывший босс «Формулы-1» только что был оштрафован на 330 млн фунтов (чуть более $400 млн) за неуплату налогов. Это почти наверняка является самым крупным штрафом, выписанным частному лицу. Что сказать, теперь у бедного старика осталось каких-то 2 миллиарда фунтов», – написал в своей колонке для The Sun.

Экклстоуна приговорили к 17 месяцам тюрьмы условно за налоговое мошенничество, экс-глава «Ф-1» выплатит более 800 млн долларов