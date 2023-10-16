«Ферстаппен не согласится с отставкой Марко и скорее предпочтет уход Хорнера». Ральф Шумахер – о возможном конфликте в руководстве «Ред Булл»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Ральф Шумахер Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен встанет на сторону Марко в потенциальном конфликте с Хорнером.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал информацию о вероятном наличии серьезных разногласий между Кристианом Хорнером и Гельмутом Марко.

Ранее сообщалось, что Хорнер пытается выдавить Марко из руководства гоночной компании «Ред Булл» – главным образом для того, чтобы получить контроль над работой «Альфа Таури».

По мнению Шумахера, Хорнер действует таким образом, чтобы в итоге продать команду. Поскольку ранее процесс продажи «Альфа Таури» уже один раз был сорван. Вместо продажи было решено усилить поддержку «Альфа Таури» со стороны «Ред Булл».

«Продажа команды была предотвращена со стороны Зальцбурга, поскольку таково было желание покойного Дитриха Матешица. И в связи со всей сложившейся ситуацией Хорнер сказал: «Если я должен увеличить поддержку «Альфа Таури», я должен иметь и больше влияния на команду». У меня есть ощущение, что Хорнер хочет получить контроль над «Альфа Таури», сделать команду как можно более успешной, а потом однажды продать за хорошую цену.

И я бы не стал недооценивать серьезность этой ситуации. При этом, по слухам, Макс Ферстаппен не согласится с возможной отставкой Гельмута Марко. И скорее предпочтет уход Хорнера», – рассказал Шумахер.

Хорнер пытается выдавить Марко из руководства гоночной компании «Ред Булл» (Globo)

3 комментария

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Robert Oganyan
Как победить Редбулл? Только развалить изнутри
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Donbass
Так, как будто его кто то там спрашивать будет.
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