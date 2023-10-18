Кристиан Хорнер: «До тех пор, пока у Марко будет желание работать – не думаю, что в «Ред Булл» произойдут какие-либо изменения»

Кристиан Хорнер опроверг информацию о трениях с Гельмутом Марко в «Ред Булл».

Руководитель команды отметил, что Марко будет продолжать работать в «Ред Булл» столько, сколько посчитает нужным.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Хорнер пытается выдавить Марко из руководства гоночной компании «Ред Булл» и получить полный контроль над работой «Альфа Таури».

«У нас всегда были крепкие и здоровые, открытые отношения. Конечно, время от времени мы расходимся во мнении по каким-то вещам, но это абсолютно нормально.

Мы регулярно общаемся и обсуждаем все аспекты. Да, для Гельмута все стало немного другим после смерти его друга и коллеги Дитриха Матешица, но он по-прежнему играет важную роль в «Ред Булл», и ни я, ни кто-либо другой в команде не хочет это менять.

До тех пор, пока у Гельмута будет желание продолжать работать – а для 80 лет он очень даже бодр, – я не думаю, что в нашей работе произойдут какие-либо изменения.

К тому же, наши роли и бизнес в целом сильно изменился с тех пор, как мы впервые оказались здесь.

Я занимаюсь управлением командой на ежедневной основе, а при принятии каких-то важных решений мы, разумеется, советуемся друг с другом – будь то вопросы пилотов или стратегии. Наше партнерство работает уже много лет. Каждый играет свою роль и выполняет свои функции», – рассказал Хорнер.

Гельмут Марко: «Мне решать, когда и как уходить из «Ред Булл», а не Хорнеру»