Серхио Перес: «На 100 процентов уверен, что останусь в «Ред Булл» в 2024-м. Нынешний контракт не последний в «Ф-1»

Серхио Перес убежден, что продолжит выступать за «Ред Булл» в 2024 году.

Контракт мексиканца с чемпионами «Формулы-1» действует до конца 2024 года. Тем не менее, на фоне провальных выступлений Переса появлялись слухи о досрочном расторжении соглашения.

Кроме того, Серхио заявил, что сделка не станет для него последней в карьере.

«Я ничего не могу поделать [со слухами] и полностью сосредоточен на своей работе. Это отражает весь сезон: кто-то что-то говорит обо мне, и внезапно это становится реальностью.

Но у меня контракт на следующий сезон и нет причин его не выполнять. Я сделаю все возможное, у меня есть обязательства, однако это не последний для меня контракт в «Формуле-1».

Уверен ли я, что останусь в «Ред Булл» в 2024-м? На 100 процентов», – заявил Перес перед .

Гонщик поделился мнением о будущем после 2024 года:

«Я об этом не думаю. Мне 33 года, и, полагаю, впереди еще несколько сезонов карьеры. Как спортсмен ты стремишься выжать максимум из своей карьеры. Для меня это важно, я на этом сосредоточен.

Я хочу остаться в «Ред Булл», но, разумеется, ситуация должна устраивать обе стороны».

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