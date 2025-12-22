  • Спортс
2

ФИА ужесточила формулировки, связанные с манипуляциями с датчиком расхода топлива

ФИА решила перестраховаться от потенциальных трюков с моторами 2026 года.

ФИА внесла изменения в формулировки моторного регламента на следующий сезон «Формулы-1».

В 2026 году скорость расхода топлива будет ограничена не по массе, а по энергии – если в 2025-м лимит составлял 100 кг/ч в любой момент времени, то со следующего года – 3000 МДж/ч. Кроме того, два датчика расхода топлива (один для команды и контрольный для ФИА) заменит один стандартный компонент.

В последние месяцы Федерация озаботилась возможными манипуляциями с датчиком, показания которого можно исказить с помощью изменения температуры.

В октябре в регламент была добавлена следующая формулировка:

«Любое намеренное нагревание или охлаждение датчика расхода топлива запрещено».

После недавнего заседания Всемирного совета ФИА формулировку ужесточили, заменив на данную фразу:

«Любое устройство, система и процедура, целью которой является изменение температуры датчика расхода топлива, запрещено».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
техника
logoФормула-1
регламент
logoФИА
