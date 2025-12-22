ФИА ужесточила формулировки, связанные с манипуляциями с датчиком расхода топлива
ФИА внесла изменения в формулировки моторного регламента на следующий сезон «Формулы-1».
В 2026 году скорость расхода топлива будет ограничена не по массе, а по энергии – если в 2025-м лимит составлял 100 кг/ч в любой момент времени, то со следующего года – 3000 МДж/ч. Кроме того, два датчика расхода топлива (один для команды и контрольный для ФИА) заменит один стандартный компонент.
В последние месяцы Федерация озаботилась возможными манипуляциями с датчиком, показания которого можно исказить с помощью изменения температуры.
В октябре в регламент была добавлена следующая формулировка:
«Любое намеренное нагревание или охлаждение датчика расхода топлива запрещено».
После недавнего заседания Всемирного совета ФИА формулировку ужесточили, заменив на данную фразу:
«Любое устройство, система и процедура, целью которой является изменение температуры датчика расхода топлива, запрещено».
