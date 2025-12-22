  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гэри Андерсон о спорном моторе «Мерседеса» и «Ред Булл»: «Это не нарушение, а использование правил по максимуму»
3

Гэри Андерсон о спорном моторе «Мерседеса» и «Ред Булл»: «Это не нарушение, а использование правил по максимуму»

Андерсон вступился за решение «Мерседеса» и «Ред Булл», вызвавшее скандал.

Эксперт The Race и бывший технический директор команд «Ф-1» Гэри Андерсон прокомментировал ситуацию со спорными силовыми установками «Мерседеса» и «Ред Булл» на сезон-2026, которые, как сообщала пресса, вызвали недовольство конкурентов.

«Чем жестче прописаны ограничения в правилах, тем сильнее желание найти решения, которые позволят получить преимущество – или, как это называют те, кто не додумался до такого, использовать «серые зоны».

Новый скандал вокруг «Мерседеса» и «Ред Булл», которые, по всей видимости, нашли способ обойти сниженный лимит на степень сжатия в 2026 году – очередной пример.

Регламент определяет материалы, которые можно использовать для большинства внутренних компонентов силовой установки – поршней, шатунов, коленвалов – и даже размер любых вставок в головках цилиндров. Преодолеть более чем десятипроцентное сокращение степени сжатия – непростая задача, а подобрать материалы с высоким уровнем термического расширения тяжело, даже если они разрешены.

Что касается соответствия регламенту при комнатной температуре, в реальности это единственный способ провести проверку. Моторы сконструированы так, чтобы выдавать максимальную мощность в районе 120 градусов, а при такой температуре трудно проверить соответствие правилам. Большинство производителей даже не позволят запустить свои моторы ниже 80 градусов – и даже ночью в закрытом парке их постоянно подогревают.

Такие вещи могут применять все, как считают нужным. В моем представлении это не нарушение. Это просто использование правил по максимуму, учитывая то, что все материалы ведут себя по-разному в зависимости от температуры.

Но, разумеется, если вы не увидели такую возможность, а так всегда бывает в «Ф-1», значит, пора разводить панику и пытаться остановить тех, кто увидел», – отметил журналист.

Большой скандал в «Ф-1»: «Мерседес» создал «читерский» мотор, «Феррари» в ярости

«Мерседесу» могут разрешить спорный мотор в 2026-м – иначе 4 команды не смогут участвовать в чемпионате (CdS)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
техника
logoМерседес
logoРед Булл
logoФормула-1
Гэри Андерсон
logoФИА
регламент
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Марко выписан из директоров «Ред Булл»
сегодня, 17:04
Босс «Хонды» Ватанабе: «С Ньюи можем обсуждать даже потолок расходов»
сегодня, 15:35
«Мерседесу» могут разрешить спорный мотор в 2026-м – иначе 4 команды не смогут участвовать в чемпионате (CdS)
сегодня, 14:39
ФИА ужесточила формулировки, связанные с манипуляциями с датчиком расхода топлива
сегодня, 14:03
Босс «Хонды» Ватанабе: «Философия «единой команды» важна. Компания не рассматривает других клиентов и сосредоточена на «Астон Мартин»
сегодня, 13:18
Директор «Ред Булл» Минцлафф о нападках на Хорнера: «Не согласен с Марко – Кристиан многое значил для команды»
сегодня, 12:32
Норрис – 3-й в рейтинге лучших гонщиков последнего цикла «Ф-1» от Motorsport Week, Алонсо выше Расселла, Хэмилтон – 6-й
сегодня, 11:07
У Хэмилтона контракт с «Феррари» до конца 2027-го и опция продления на 2028-й на стороне пилота – тогда Льюису исполнится 43 (Bild)
сегодня, 10:25
Оливер Минцлафф о том, что Ферстаппен – босс «Ред Булл»: «Ерунда, босс только один – та самая банка напитка. Макс – не дива»
сегодня, 09:58
Экс-инженер Леклера стал главным гоночным инженером «Кадиллака»
сегодня, 09:09
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
33 минуты назадФото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00