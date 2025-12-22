Гэри Андерсон о спорном моторе «Мерседеса» и «Ред Булл»: «Это не нарушение, а использование правил по максимуму»

Андерсон вступился за решение «Мерседеса» и «Ред Булл», вызвавшее скандал.

Эксперт The Race и бывший технический директор команд «Ф-1» Гэри Андерсон прокомментировал ситуацию со спорными силовыми установками «Мерседеса» и «Ред Булл » на сезон-2026, которые, как сообщала пресса, вызвали недовольство конкурентов.

«Чем жестче прописаны ограничения в правилах, тем сильнее желание найти решения, которые позволят получить преимущество – или, как это называют те, кто не додумался до такого, использовать «серые зоны».

Новый скандал вокруг «Мерседеса » и «Ред Булл», которые, по всей видимости, нашли способ обойти сниженный лимит на степень сжатия в 2026 году – очередной пример.

Регламент определяет материалы, которые можно использовать для большинства внутренних компонентов силовой установки – поршней, шатунов, коленвалов – и даже размер любых вставок в головках цилиндров. Преодолеть более чем десятипроцентное сокращение степени сжатия – непростая задача, а подобрать материалы с высоким уровнем термического расширения тяжело, даже если они разрешены.

Что касается соответствия регламенту при комнатной температуре, в реальности это единственный способ провести проверку. Моторы сконструированы так, чтобы выдавать максимальную мощность в районе 120 градусов, а при такой температуре трудно проверить соответствие правилам. Большинство производителей даже не позволят запустить свои моторы ниже 80 градусов – и даже ночью в закрытом парке их постоянно подогревают.

Такие вещи могут применять все, как считают нужным. В моем представлении это не нарушение. Это просто использование правил по максимуму, учитывая то, что все материалы ведут себя по-разному в зависимости от температуры.

Но, разумеется, если вы не увидели такую возможность, а так всегда бывает в «Ф-1», значит, пора разводить панику и пытаться остановить тех, кто увидел», – отметил журналист.

