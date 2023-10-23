Ферстаппен выиграл 50-ю гонку в «Ф-1». Это 5-й показатель в истории, до Проста – одна победа
Макс Ферстаппен стал пятым пилотом в истории «Формулы-1» с 50 победами.
Пилот «Ред Булл» финишировал первым на Гран-при США.
Трехкратный чемпион мира приблизился к Алену Просту (51 победа) и Себастьяну Феттелю (53). Таким образом, Макс может выйти на третье место уже в этом году.
Первые две строчки по количеству побед занимают Льюис Хэмилтон (103) и Михаэль Шумахер (91).
Ферстаппен повторил рекорд «Ф-1» по победам за сезон, установленный им в 2022-м
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
4 комментария