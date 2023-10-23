Ферстаппен выиграл 50-ю гонку в «Ф-1». Это 5-й показатель в истории, до Проста – одна победа

стал пятым пилотом в истории «Формулы-1» с 50 победами.

Пилот « » финишировал первым на .

Трехкратный чемпион мира приблизился к (51 победа) и Себастьяну Феттелю (53). Таким образом, Макс может выйти на третье место уже в этом году.

Первые две строчки по количеству побед занимают (103) и Михаэль Шумахер (91).

Ферстаппен повторил рекорд «Ф-1» по победам за сезон, установленный им в 2022-м

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