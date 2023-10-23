Ферстаппен выиграл 50-ю гонку в «Ф-1». Это 5-й показатель в истории, до Проста – одна победа

Теги Михаэль Шумахер Ален Прост Гран-при США Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен стал пятым пилотом в истории «Формулы-1» с 50 победами.

Пилот «Ред Булл» финишировал первым на Гран-при США.

Трехкратный чемпион мира приблизился к Алену Просту (51 победа) и Себастьяну Феттелю (53). Таким образом, Макс может выйти на третье место уже в этом году.

Первые две строчки по количеству побед занимают Льюис Хэмилтон (103) и Михаэль Шумахер (91).

Ферстаппен повторил рекорд «Ф-1» по победам за сезон, установленный им в 2022-м

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4 комментария

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мать Зетмира
Великий! Кто бы что ни говорил!
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Сергей Орлов
Удивительный талант, конечно.
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СпортсПомойка1
Ответ мать Зетмира
Великий! Кто бы что ни говорил!
Крушитель! Рекордс брейкер. Так больно пожалуй еще никто не делал.
+4
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+1
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