Босс «Хонды» Ватанабе: «Философия «единой команды» важна. Компания не рассматривает других клиентов и сосредоточена на «Астон Мартин»

В «Хонде» не думают о других клиентах в «Ф-1», кроме «Астон Мартин».

Глава гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе рассказал о взаимодействии с «Астон Мартин», который переходит на японские моторы в 2026 году, а также о потенциальном сотрудничестве с другими коллективами.

«Сейчас между инженерами [«Хонды» и «Астон Мартин»] наладились очень крепкие отношения, однако я ожидаю, что они еще улучшатся по мере погружения в проект. Объединяющим фактором стал победный дух, и в разговорах с Лоренсом [Строллом, владельцем «Астон Мартин»] или любыми руководителями в кампусе «Астон Мартин» всегда присутствовало это ощущение единой команды. Философия «единой команды» очень важна.

В данный момент мы не рассматриваем никакие другие коллективы. Мы хотим сосредоточиться на победах с «Астон Мартин».

Если в будущем появятся плюсы от обратной связи, которую могут предоставлять другие клиенты, то да, конечно, мы рассмотрим такой вариант», – сообщил босс.

