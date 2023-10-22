Гран-при США-2023. Стартовый порядок спринта. Старт – в 1:00

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В субботу, 21 октября, состоится спринт на 18-м этапе «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при США. Старт – в ночь с субботы на воскресенье в 1:00 по московскому времени.

Трасса Америк, Остин
21 октября 2023 года
Спринт
Стартовый порядок
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Шарль Леклер («Феррари»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Ландо Норрис («Макларен»)
5. Оскар Пиастри («Макларен»)
6. Карлос Сайнс («Феррари»)
7. Серхио Перес («Ред Булл»)
8. Алекс Албон («Уильямс»)
9. Пьер Гасли («Альпин»)
10. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
11. Джордж Рассел («Мерседес»)
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
13. Эстебан Окон («Альпин»)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
16. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
19. Юки Цунода («Альфа Таури»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 
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1 комментарий

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Jurgen Klinsmann
рик на 10 месте удивил.👍🏾
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