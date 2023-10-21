Тото Вольфф: «Половина гонщиков не смогла бы выплатить штраф в €1 млн. Не стоит играться с сюрреалистичными для зрителей «Ф-1» числами»
Боссы команд поделились мыслями о лимите на штрафы для гонщиков в миллион евро.
Руководители коллективов «Формулы-1» признались, что не до конца понимают логику ФИА, повысившей максимальную сумму в четыре раза.
«Для меня это стало большой неожиданностью. Есть ли в этом необходимость? 250 000 – думаю, евро – в моем мире это довольно большая сумма, понимаете. Гонщики зарабатывают много и все такое, но это заслуженные деньги, их не выдают просто так.
И некоторые пилоты уже задавались вопросом, куда идут эти деньги. Я бы предложил, чтобы при таких высоких штрафах человек, который выплачивает, имел право голоса и влиял на то, куда они направляются – на благотворительность или что-то в таком духе.
Я не совсем понимаю, зачем нужны такие штрафы. Наверное, лучше их не получать», – заявил Гюнтер Штайнер из «Хааса».
«Надо свериться с реальной жизнью и понять, адекватная ли это сумма или нет. Я считаю, половина решетки не смогла бы выплатить штраф в миллион. И не думаю, что это адекватно, учитывая… Мне не кажется, что стоит играться с такими числами, которые выглядят весьма сюрреалистично для тех, кто нас смотрит», – сообщил совладелец и исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф.
«Не собираюсь получать штраф, так что не буду слишком сильно переживать. Постучу по дереву. Пожалуй, теперь я его получу.
На мой взгляд, объяснения фактически не было, по крайней мере боссы команд его не слышали. Могу себе представить, что надо сделать что-то по-настоящему серьезное, чтобы получить такой штраф. Хотелось бы надеяться, что никто на решетке не приблизится к этому уровню. Надеюсь, все будет идти как обычно», – сказал исполнительный директор «Макларена» Зак Браун.
В «Ф-1» задрали максимальные штрафы вчетверо – до миллиона евро! Гонщики ошеломлены
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