Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при США

Теги Гран-при США Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норрис – гонщик дня на Гран-при США.

Пилот «Макларена» был признан лучшим по итогам гонки в Остине.

Победителя в номинации «гонщик дня» определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В США Норрис, стартовавший вторым, сумел выйти в лидеры гонки, но в итоге на дистанции заезда уступил и Максу Ферстаппену, и Льюису Хэмилтону. Тем не менее, Норрису удалось финишировать на подиуме.

Ферстаппен выиграл Гран-при США. Хэмилтону не хватило пары кругов, чтобы догнать лидера

14 комментариев

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Мадина Уйгурова
Я бы Льюиса выбрала, ему гонку заруинили люди ответственные за тактику, сам он ехал быстрее всех.
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Фанат спорта01
за что?
+11
-1
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United_LP
Должен быть Леклер за то, что на последних кругах не въехал в боксы команды из-за эмоционального срыва
+11
-1
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Мевин Магнуссен
В принципе справедливо. Хотя мне лично сэр больше понравился. Ехал не напряжно. Без жалоб. Почти Макса догнал

Хотя интересно, что было бы с Ландо, если бы последний отрезок был на медиум
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M93
Что такого сделал для лучшего Норрис? Не люблю Хэма, но сегодня он лучший без сомнения, при том что команда подпортила гонку тактикой одного пита, но вовремя одумались в отличие от Феррари с Леклером.
+7
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GODZILLA
Я бы назвал Макса или Хэма.
+5
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Мевин Магнуссен
Ответ Великий Алонсо
Раз Алонсо сошёл, то пусть будет уж Стролл гонщиком дня, в кое-то веки хорошо проехал 😂
Можно и Логану дать. 12 место. Достойный результат. От Алекса некритично отстал. Да и машину сохранил
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Квадратное личико
Почему не Льюис?
+5
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Башмак Нирванов
Люис был лучшим
+5
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Le Chan
Первой тройке можно любому дать пилот дня +Тсунода
Стролл в очках завтра будет метеоритный дождь ))))
+1
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Мевин Магнуссен
Ответ Квадратное личико
Почему не Льюис?
Там выбор гонщика дня идёт не после гонки. А где-то за несколько кругов до конца закрывается. По сути последние круги Льюиса на это голосование не влияли
+2
-1
+1
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Великий Алонсо
Раз Алонсо сошёл, то пусть будет уж Стролл гонщиком дня, в кое-то веки хорошо проехал 😂
+4
-4
0
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Dino Mariani
По мне тоже Макс и Льюис - первый впервые на этой трассе выиграл не с первого ряда и даже не со второго, а второй почти сотворил сенсацию и не повторил эту же гонку 2021, но наоборот.
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