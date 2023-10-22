Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при США
Норрис – гонщик дня на Гран-при США.
Пилот «Макларена» был признан лучшим по итогам гонки в Остине.
Победителя в номинации «гонщик дня» определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В США Норрис, стартовавший вторым, сумел выйти в лидеры гонки, но в итоге на дистанции заезда уступил и Максу Ферстаппену, и Льюису Хэмилтону. Тем не менее, Норрису удалось финишировать на подиуме.
Ферстаппен выиграл Гран-при США. Хэмилтону не хватило пары кругов, чтобы догнать лидера
Хотя интересно, что было бы с Ландо, если бы последний отрезок был на медиум
Стролл в очках завтра будет метеоритный дождь ))))