Фото
0

Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года

Новый летний сезон Российской Дрифт Серии стартует 25 и 26 апреля 2026 года в Рязани на территории автоспортивного комплекса ATRON International Circuit, где состоится первый этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open). Для главного чемпионата страны по дрифту — Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) — сезон начнётся 2 и 3 мая 2026 года по традиции в Москве, на автодроме Moscow Raceway. 

В сезоне-2026 основные изменения коснутся чемпионата RDS Open. Пилотам второго дивизиона РДС предстоит преодолеть шесть гоночных этапов, вместо семи. Среди запланированных мест проведения соревнований — Рязань, Казань, Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, было принято решение упразднить зачётную группу NXT, куда ранее входили пилоты, которые начинали свой путь в большом дрифте. Теперь все участники RDS Open в рамках личного зачёта будут соревноваться в единой группе.

«С 2024 года Российская Дрифт Серия активно работала над созданием и развитием зачётного класса NXT в серии RDS OPEN, как входной точки в спорт высших достижений в рамках бренда РДС. Но внимательно изучив обратную связь от спортсменов и от зрителей по итогам 2025 года, а также с учётом сложности подготовки автомобилей под регламент NXT, мы приняли решение в настоящий момент приостановить дальнейшее развитие этого класса. В 2026 году технические требования вновь станут едиными для всех участников RDS OPEN, благодаря чему пилотам будет проще готовить свои машины. Стартовая сетка станет насыщеннее, а зрителям будет понятнее и зрелищнее борьба на трассе», — отметил Генеральный директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

Новый сезон RDS Open обещает открыть миру большого дрифта новые имена в автоспорте, а пилоты серии будут показывать зрителям зрелищные, динамичные заезды на высочайшем уровне мастерства владения автомобилями в управляемом заносе. 

Ещё больше адреналина и громких побед подарит зрителям сезон-2026 Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP). Первый этап пройдёт в мае в Москве, также соревнования состоятся в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Красноярске. Профессиональные пилоты на мощнейших автомобилях будут биться за чемпионство в сезоне в личном и командном зачётах, показывая образцовые заезды и ставя новые рекорды в российском дрифте.

Кроме того, в сезоне-2026 зрителей вновь ждёт фестиваль большого дрифта RDS FEST. В отличие от официальных соревнований, фестиваль станет площадкой для отдыха, полезных знакомств в мире автоспорта, обмена опытом между начинающими и профессиональными пилотами и, конечно, динамичных дрифт-заездов в лучших традициях РДС.

Полный календарь сезона с указанием дат и мест проведения этапов чемпионатов RDS GP и RDS Open будет опубликован в начале 2026 года на всех официальных сайтах Российской Дрифт Серии, а продажа билетов откроется на сайте. Однако уже сегодня, зрители имеют возможность записаться на предпродажу билетов на этапы RDS GP по самым выгодным условиям.

Опубликовано: Sports
logoRDS Open
logoRDS GP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гэри Андерсон о спорном моторе «Мерседеса» и «Ред Булл»: «Это не нарушение, а использование правил по максимуму»
45 минут назад
Марко выписан из директоров «Ред Булл»
сегодня, 17:04
Босс «Хонды» Ватанабе: «С Ньюи можем обсуждать даже потолок расходов»
сегодня, 15:35
«Мерседесу» могут разрешить спорный мотор в 2026-м – иначе 4 команды не смогут участвовать в чемпионате (CdS)
сегодня, 14:39
ФИА ужесточила формулировки, связанные с манипуляциями с датчиком расхода топлива
сегодня, 14:03
Босс «Хонды» Ватанабе: «Философия «единой команды» важна. Компания не рассматривает других клиентов и сосредоточена на «Астон Мартин»
сегодня, 13:18
Директор «Ред Булл» Минцлафф о нападках на Хорнера: «Не согласен с Марко – Кристиан многое значил для команды»
сегодня, 12:32
Норрис – 3-й в рейтинге лучших гонщиков последнего цикла «Ф-1» от Motorsport Week, Алонсо выше Расселла, Хэмилтон – 6-й
сегодня, 11:07
У Хэмилтона контракт с «Феррари» до конца 2027-го и опция продления на 2028-й на стороне пилота – тогда Льюису исполнится 43 (Bild)
сегодня, 10:25
Оливер Минцлафф о том, что Ферстаппен – босс «Ред Булл»: «Ерунда, босс только один – та самая банка напитка. Макс – не дива»
сегодня, 09:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10