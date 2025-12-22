Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года

Новый летний сезон Российской Дрифт Серии стартует 25 и 26 апреля 2026 года в Рязани на территории автоспортивного комплекса ATRON International Circuit, где состоится первый этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open). Для главного чемпионата страны по дрифту — Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) — сезон начнётся 2 и 3 мая 2026 года по традиции в Москве, на автодроме Moscow Raceway.

В сезоне-2026 основные изменения коснутся чемпионата RDS Open. Пилотам второго дивизиона РДС предстоит преодолеть шесть гоночных этапов, вместо семи. Среди запланированных мест проведения соревнований — Рязань, Казань, Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, было принято решение упразднить зачётную группу NXT, куда ранее входили пилоты, которые начинали свой путь в большом дрифте. Теперь все участники RDS Open в рамках личного зачёта будут соревноваться в единой группе.

«С 2024 года Российская Дрифт Серия активно работала над созданием и развитием зачётного класса NXT в серии RDS OPEN, как входной точки в спорт высших достижений в рамках бренда РДС. Но внимательно изучив обратную связь от спортсменов и от зрителей по итогам 2025 года, а также с учётом сложности подготовки автомобилей под регламент NXT, мы приняли решение в настоящий момент приостановить дальнейшее развитие этого класса. В 2026 году технические требования вновь станут едиными для всех участников RDS OPEN, благодаря чему пилотам будет проще готовить свои машины. Стартовая сетка станет насыщеннее, а зрителям будет понятнее и зрелищнее борьба на трассе», — отметил Генеральный директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

Новый сезон RDS Open обещает открыть миру большого дрифта новые имена в автоспорте, а пилоты серии будут показывать зрителям зрелищные, динамичные заезды на высочайшем уровне мастерства владения автомобилями в управляемом заносе.

Ещё больше адреналина и громких побед подарит зрителям сезон-2026 Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP). Первый этап пройдёт в мае в Москве, также соревнования состоятся в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Красноярске. Профессиональные пилоты на мощнейших автомобилях будут биться за чемпионство в сезоне в личном и командном зачётах, показывая образцовые заезды и ставя новые рекорды в российском дрифте.

Кроме того, в сезоне-2026 зрителей вновь ждёт фестиваль большого дрифта RDS FEST. В отличие от официальных соревнований, фестиваль станет площадкой для отдыха, полезных знакомств в мире автоспорта, обмена опытом между начинающими и профессиональными пилотами и, конечно, динамичных дрифт-заездов в лучших традициях РДС.

Полный календарь сезона с указанием дат и мест проведения этапов чемпионатов RDS GP и RDS Open будет опубликован в начале 2026 года на всех официальных сайтах Российской Дрифт Серии, а продажа билетов откроется на сайте . Однако уже сегодня, зрители имеют возможность записаться на предпродажу билетов на этапы RDS GP по самым выгодным условиям.