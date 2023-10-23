Сарджент завоевал первое очко в «Ф-1», Риккардо – единственный активный гонщик без баллов в 2023-м
Гонщик «Уильямса» Логан Сарджент впервые заработал очко в «Формуле-1».
Новичок британской команды финишировал 12-м, однако поднялся на десятую строчку после дисквалификации Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Шарля Леклера («Феррари»).
На счету Логана один балл в сезоне и карьере, его напарник Алекс Албон завоевал 25 в нынешнем году.
Сарджент стал первым американским гонщиком, которому удалось заработать очки в «Формуле-1» с 1993 года, когда на Гран-при Италии Майкл Андретти финишировал на «Макларене» третьим.
Единственным активным пилотом с нулем очков остался Даниэль Риккардо из «Альфа Таури», занимающий 22-ю строчку в личном зачете. Также баллов нет у предшественника Риккардо Ника де Вриса, однако нидерландец уже завершил недолгую карьеру в «Ф-1».
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Если нет ( а сейчас все на это указывает), то возникают вопросы как к руководству Альфа Таури, так и к Быкам, которые вроде бы рассматривают Дэна как кандидата на должность второго пилота.
Да и Уильямс хорошую стратегию использовали, чего не скажешь о тактике для Рика. Столько кругов мучался на неработающем харде, чтобы уже под конец, когда всё потеряно зачем-то переобуться на софт
Но по Логану все равно мало оптимизма. Слишком много аварий даже для новичка