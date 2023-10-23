Сарджент завоевал первое очко в «Ф-1», Риккардо – единственный активный гонщик без баллов в 2023-м

Гонщик « » Логан Сарджент впервые заработал очко в «Формуле-1».

Новичок британской команды финишировал 12-м, однако поднялся на десятую строчку после дисквалификации (« ») и (« »).

На счету Логана один балл в сезоне и карьере, его напарник Алекс Албон завоевал 25 в нынешнем году.

Сарджент стал первым американским гонщиком, которому удалось заработать очки в «Формуле-1» с 1993 года, когда на Гран-при Италии Майкл Андретти финишировал на «Макларене» третьим.

Единственным активным пилотом с нулем очков остался Даниэль Риккардо из «Альфа Таури», занимающий 22-ю строчку в личном зачете. Также баллов нет у предшественника Риккардо Ника де Вриса, однако нидерландец уже завершил недолгую карьеру в «Ф-1».

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2023

Что случилось на Гран-при США: Хэмилтон едва не победил, но схватил дисквал. Гонку Леклера казнила команда, «Астон Мартин» – в топ-10 с пит-лейн