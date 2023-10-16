Президент ФИА бен Сулайем: «Альпин» или «Хонда» будут поставлять моторы «Андретти» – так работают правила»

«Андретти» не останется без моторов в «Формуле-1», пообещал президент ФИА.

Ранее временный руководитель «Альпин» сообщил, что предварительный контракт на поставку двигателей истек.

Мохаммед бен Сулайем заявил, что новой команде предоставят силовые установки. Согласно регламенту, обязанность ляжет на производителя с наименьшим количеством клиентов. Предполагается, что такими мотористами станут «Альпин» / « » и « » – пока у каждой из фирм по одной команде на сезон-2026.

Президент ФИА заявил, что в долгосрочной перспективе моторы для «Андретти» будет готовить «Дженерал Моторс» / «Кадиллак», однако на первой стадии американцам потребуются установки со стороны.

«Мы этого требуем, и мы это получим. Но двигатели не строятся за четыре или пять лет. В начале «Андретти» придется согласиться на один из двух двигателей.

Так работают правила, и никто не имеет права отказать. Если все команды откажут, то у ФИА есть право разыграть контракт между двумя наименее загруженными [производителями]. Это не секрет, и, уверен, ими станут «Альпин» и «Хонда».

Я оптимистично настроен по поводу того, что [в конечном счете] придет «Дженерал Моторс» со своей силовой установкой. Не просто оптимистично – очень оптимистично.

За последние 20 месяцев у нас появились два больших автопроизводителя – « » и «Андретти» / «Дженерал Моторс», и мы на верном пути, если говорить о силовых установках от «Кадиллака» – это достижение», – сказал бен Сулайем.

Истек предварительный контракт между «Андретти» и «Альпин» на поставку моторов «Ф-1»

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