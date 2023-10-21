Гран-при США-2023. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

В субботу, 21 октября, прошла квалификация к спринту на 18-м этапе «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при США. Победу в сессии одержал Макс Ферстаппен – именно он начнет с поула предстоящий спринт.

Трасса Америк, Остин

21 октября 2023 года

Квалификация к спринту

Топ-10

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.34,538

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,055

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,069

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,101

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,356

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,401

7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,503

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,661

9. Алекс Албон («Уильямс») +0,828

10. Пьер Гасли («Альпин») +1,359

Выбыли после второго сегмента:

11. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

13. Эстебан Окон («Альпин»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

19. Юки Цунода («Альфа Таури»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

Результаты трех сегментов:

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