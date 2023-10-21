Гран-при США-2023. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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В субботу, 21 октября, прошла квалификация к спринту на 18-м этапе «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при США. Победу в сессии одержал Макс Ферстаппен – именно он начнет с поула предстоящий спринт.

Трасса Америк, Остин
21 октября 2023 года
Квалификация к спринту
Топ-10
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.34,538
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,055
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,069
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,101
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,356
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,401
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,503
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,661
9. Алекс Албон («Уильямс») +0,828
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,359
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
13. Эстебан Окон («Альпин»)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
19. Юки Цунода («Альфа Таури»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 

Результаты трех сегментов:

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33 комментария

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RusSt
Ответ Роман
Зачем нужны спринты в ф1
а зачем ты смотришь ф1? Затем что этапы это интересно а гонка короткая лучше чем тренировки
+10
-4
+6
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ЭЮЯ
А Расселла время удалять будут? У него же 4 колеса ушли как у Ферзя вчера.
+5
-1
+4
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mishakmv96
У Астонов прогресс в обратную сторону, молодцы ребята)
+6
-2
+4
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RusSt
360 от макса было красиво
+3
0
+3
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de_mixx
Ответ Mittermeyer
Ну как не стыдно Мерседесу, опять саботировали Рассела. Как так интересно получилось, что в решающую попытку Хэмилтон выехал на новом софте, а Рассел на использованном. Просрали халявный поул, Рассел всю квалу был быстрее на 0,1.
Рассел вчера все софты сжёг
+3
0
+3
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Башмак Нирванов
Ответ Mittermeyer
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Тебе телефон хорошего окулиста подкинуть?
+5
-2
+3
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Grigpar
Сайнс рассказывает, что у него примерно одинаковая скорость с Леклером, на самом деле не совсем даже рядом с ним. И весь сезон это стоит мест на решетке и на финишной прямой.
+5
-4
+1
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Назарбек Рамунанаев
макс 6
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Дмитрий Дудников
Ответ Bzz Pvz
Волшебник Хэмильтон на худшем болиде в Формуле 1 занимает 3 место. Это что-то сродни чуду
Хэмилтон в родстве с дагестанской лепёшкой?
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RusSt
Рик молодец
+2
-2
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Andres Dandaras
Ответ mishakmv96
Темп хороший, вопрос в расходе резины.
Ну тут благо рб подняли из за кочек и нет уже того дикого преимущества из за днища
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mishakmv96
Ответ Andres Dandaras
На желтых хуже вроде , но на прямых быстрее и с дрс есть шанс обогнать если темп не дно будет
Темп хороший, вопрос в расходе резины.
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Andres Dandaras
Ответ mishakmv96
Леклер близко к Максу, посмотрим как он будет ехать на длинной дистанции.
На желтых хуже вроде , но на прямых быстрее и с дрс есть шанс обогнать если темп не дно будет
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Andres Dandaras
Ответ Bzz Pvz
Что-то Феррари напрягать начинает, нужно ребятам из мерса и редбулл объединится для создания директив по замедлению фур. Так не должно быть
Не переживай тут кочки и машина поднята, дальше рб опустят и он улетит в закат как обычно . Тут надо днище банить рб, это корень читерства этого самовоза . Нулнв четкие критерии днища
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Нагрузки Сборной
Ответ mishakmv96
У Астонов прогресс в обратную сторону, молодцы ребята)
Сила в движении, с вектором маленечко просчитались
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Димка Светлов
Ответ Женя Дерунов
прикольно смотреть квалу когда у команд нет свежих комплектов и они должны экономить)))зачем это спринт
Наоборот круто. У гонщиков нет права на ошибку так как всего одна попытка.
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Andres Dandaras
Ответ Женя Дерунов
прикольно смотреть квалу когда у команд нет свежих комплектов и они должны экономить)))зачем это спринт
Потому что надо привезти на 2 комплекта больше но тупое пирелли импотентное ноет что нет денег
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mishakmv96
Леклер близко к Максу, посмотрим как он будет ехать на длинной дистанции.
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Andres Dandaras
Вылетел похоже максик , надо проверять
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WINWOLF
Сэр тут хорош, все таки много раз побеждал в Остине. А вот Жора плох совсем
+3
-3
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Grigpar
У Астонов прогресс. 2-й сегмент есть.
+2
-2
0
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WINWOLF
Астон все-таки не едет
+1
-1
0
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Роман
Зачем нужны спринты в ф1
+2
-2
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