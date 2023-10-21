Гран-при США-2023. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й
В субботу, 21 октября, прошла квалификация к спринту на 18-м этапе «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при США. Победу в сессии одержал Макс Ферстаппен – именно он начнет с поула предстоящий спринт.
Трасса Америк, Остин
21 октября 2023 года
Квалификация к спринту
Топ-10
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.34,538
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,055
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,069
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,101
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,356
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,401
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,503
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,661
9. Алекс Албон («Уильямс») +0,828
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,359
Выбыли после второго сегмента:
11. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
13. Эстебан Окон («Альпин»)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
19. Юки Цунода («Альфа Таури»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
Результаты трех сегментов:
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