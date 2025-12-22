  • Спортс
2

У Хэмилтона контракт с «Феррари» до конца 2027-го и опция продления на 2028-й на стороне пилота – тогда Льюису исполнится 43 (Bild)

Хэмилтон имеет право остаться в «Феррари» до конца 2028-го, пишет Bild.

Появилась новая информация о соглашении Льюиса Хэмилтона с «Феррари».

Семикратный чемпион «Формулы-1» перешел в команду из Маранелло в 2025 году, подписав многолетний контракт. Считалось, что сделка рассчитана до конца сезона-2026 с возможными опциями продления на стороне команды.

Bild утверждает, что это не так: соглашение действует до конца 2027 года. Более того, контракт включает в себя опцию продления на сезон-2028 на стороне пилота. Это означает, что британец может гоняться за Скудерию еще три года, если пожелает. В начале 2028-го Льюису исполнится 43 года.

Ферстаппен заработал 76 млн долларов в 2025-м, Хэмилтон – 70,5, Норрис получил бонус в 10 млн за титул (Forbes)

Современная «Феррари» – катастрофа. Но хуже уже не будет. Или будет?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Bild
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoФеррари
