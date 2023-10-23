Шарль Леклер: «Программы «Феррари» говорили, что стратегии с 1 и 2 пит-стопами близки. Неверный выбор, но без темпа любые решения выглядят плохо»

Шарль Леклер прокомментировал неоднозначную стратегию «Феррари».

Монегаск финишировал шестым на Гран-при США после старта с поула. Леклер стал единственным пилотом, который провел гонку с одним пит-стопом.

«Довольно очевидно, что наша стратегия отличалась от той, что использовали все остальные гонщики, и это не помогло.

Мы много говорим [о стратегиях « »]. Но надо посмотреть на сезон в целом: были хорошие гонки, и случались этапы, когда мы принимали не лучшие решения.

Но, честно говоря, главная проблема другая: если болид не показывает темп, особенно гоночный, любые решения будут выглядеть плохо.

Ты переходишь на «хард», и скорости нет. После гонки рассуждать очень легко. Безусловно, сегодняшняя стратегия оказалась неверной, и надо понять, почему наши программы говорили, что стратегии с двумя пит-стопами и одним очень близки», – заявил .

Леклер также высказался о недовольстве после командного приказа пропустить напарника :

«Я сначала не понял, потому что не знал, что на него давит . Как только я это увидел, то понял, поэтому проблем нет – мне просто нужно было объяснение».

Что случилось на Гран-при США: Норрис и Хэмилтон почти достали победу. Гонку Леклера убила команда, «Астон Мартин» – в топ-10 с пит-лейн

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