Третий титул и Большой шлем Ферстаппена, Хэмилтон столкнулся с Расселлом, победа Пиастри в спринте, рекордный пит-стоп «Макларена», опасная для здоровья жара и другие события Гран-при Катара

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий Гран-при Катара «Формулы-1» и других гоночных событий за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен – трехкратный чемпион мира! Гонщику «Ред Булл» не пришлось ждать воскресенья: он финишировал вторым в спринте, Перес вместе с Оконом и Хюлькенбергом сошел после тройного столкновения.

Макс обогнал Алонсо по титулам и стал первым пилотом за 40 лет, ставшим чемпионом в субботу – ранее это удавалось отцу его девушки Нельсону Пике.

После триумфа пилот представил чемпионский шлем с тремя звездами и золотыми элементами.

2. На следующий день Ферстаппен выиграл 14-ю гонку в сезоне и вплотную приблизился к лучшему достижению в истории, установленному им же. Также нидерландец завоевал четвертый Большой шлем (у Хэмилтона – шесть) и побил рекорд Феттеля по кругам лидирования за год.

Пиастри финишировал вторым и стал гонщиком дня, Норрис – третий, все результаты – здесь.

3. «Макларен» заработал пять подиумов за три Гран-при и сократил отставание от «Астон Мартин» до 11 очков. Оскар стал лучшим в спринте, Ландо – третьим.

Команда из Уокинга превзошла отметку в 500 подиумов в «Ф-1» и установила новый рекорд по скорости пит-стопа, перебив достижение «Ред Булл» 2019 года.

4. Хэмилтон столкнулся с Расселлом и сошел на старте основной гонки.

По радио Джордж высказался эмоционально, Льюис обвинил напарника, но после просмотра повтора семикратный чемпион полностью признал ответственность. Также опытнейшему британцу выписали предупреждение и штраф в 25 000 долларов за пересечение трассы пешком.

5. Сарджент не доехал до финиша – у него и напарника Албона диагностировали тепловой удар. Окон, которого тошнило, рассказал, что в кокпите было «наверное, 80 градусов», Расселл находился «как в духовке», Ферстаппен включил заезд в топ-5 тяжелейших в карьере, Стролл терял сознание.

6. Причина не только в жаре, но и в трех обязательных пит-стопах: ФИА ограничила отрезки из-за разрушительного воздействия поребриков на покрышки и переделала пределы трассы без консультации с пилотами. Норрис объяснил, что ввиду постоянных заездов в боксы приходилось атаковать весь заезд.

7. Сайнс пропустил воскресную гонку из-за утечки в топливной системе.

8. Квалификацию выиграл Ферстаппен, Расселл и Хэмилтон в топ-3, времена Норриса и Пиастри удалили.

9. Стролл выдал эмоциональное и самое лаконичное интервью года после 17-го места в квалификации, а также оттолкнул физиотерапевта. Позже Ланс признался, что конфликт со специалистом улажен: «Он мой бро».

В то же время появились слухи о возможном уходе канадца из «Ф-1» и продаже «Астон Мартин».

10. ФИА одобрила заявку «Андретти». Президент Федерации бен Сулайем не сомневается, что команду примут в «Ф-1», «Уильямс» категорически против, Стролл-старший призвал «не чинить то, что не сломано».

11. Ширина машин «Ф-1» снизится на 10 см в 2026-м, колесная база – на 20 см, прижимная сила – на 40 процентов, сообщает AMuS.

12. Приз за лучший обгон августа и сентября выиграл Леклер.

⏱️ Хроника гонки: Ферстаппен оформил хет-трик в Катаре, «Макларен» двумя машинами на подиуме

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Катара

Интересные цитаты

Ральф Шумахер о Леклере: «Нет смысла в бесконечном таланте и суперскорости, если терпишь неудачи»

Йос Ферстаппен: «Этот титул – в первую очередь заслуга Макса»

Пьер Гасли: «Незасчитанный гол «Ливерпуля» навел на мысли о Гран-при Абу-Даби-2021. Судьи тоже ошибаются, это спорт»

Кристиан Хорнер: «Нам очень нужно, чтобы Перес вернул себе оптимальную форму, и команда окажет ему максимальную поддержку»

Льюис Хэмилтон: «Не стал бы оценивать Ферстаппена. Но и он, и его команда в этом году были феноменальны и задрали планку еще выше»

Даниэль Риккардо: «Благодарен «Макларену» за увольнение. Не думаю, что завершение контракта в 2023-м пошло бы мне на пользу»

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при США «Ф-1» (20-22 октября).

2. Гран-при Индонезии MotoGP (13-15 октября).

Главные посты в разделе

Что случилось на Гран-при Катара: авария «Мерседесов», страдания пилотов из-за жары, море обгонов и пит-стопов

Эталонный титул Ферстаппена: доминирование и вечные рекорды «Ф-1» на чудо-машине, с которой не справился напарник

500 ТБ за гонку, 90 камер на машинах, 58 км кабелей. Как снимают и транслируют «Ф-1»