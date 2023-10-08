Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Катара-2023

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Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Катара
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 433 очка
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 224
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 194
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 183
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 153
6. Шарль Леклер («Феррари») – 145
7. Ландо Норрис («Макларен») – 136
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 132
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 83
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 47
11. Пьер Гасли («Альпин») – 46
12. Эстебан Окон («Альпин») – 44
13. Алекс Албон («Уильямс») – 23
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 10
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 6
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 3
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 3
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 2
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
21. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
22. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 657 очков
2. «Мерседес» – 326
3. «Феррари» – 298
4. «Астон Мартин» – 230
5. «Макларен» – 219
6. «Альпин» – 90
7. «Уильямс» – 23
8. «Альфа Ромео» – 16
9. «Хаас» – 12
10. «Альфа Таури» – 5
 

Гран-при Катара-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

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22 комментария

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Игорь Шмидт
Ещё 10 очков и мы в норме. Каеф!
+3
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+3
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<~Inter~>
Маки уже точно обойдут Астон и при должном везении могут догнать топ 3
+3
0
+3
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artembabich666
Ответ Великий Алонсо
Если Алонсо в итоге останется 4 в ЛЗ, то это будет фантастика, сродни чуду, намного круче чем на газированном самовозе титул выиграть. Реальный максимум любого другого гонщика на АМ это 9 место в общем зачёте
Алонсо на таком Ред Булле выиграл бы 5 чемпионств за сезон
+4
-1
+3
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Grigpar
Ответ Scorpio
ты лучше скажи что там сегодня за таксистские выходки были? поплыл на жаре?
Че ты раздуваешь из мухи слона. Машина скользила весь гран-при. Алонсо приходится из ведра выжимать максимум и допустил ошибку. Астон по темпу не способен сражаться против РБ, Мерса, МакЛарена и сегодня за Феррари только можно было зацепиться.
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Scorpio
Ответ GODZILLA
Да так и есть три раза как можно было штраф собрать за одно и тоже такой опытный пилот а творит дичь просто
Это сколько суммарно, 15 кругов заруинил?
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Великий Алонсо
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GODZILLA
Ответ Kudim41
хотите прикол? Перес видимо 3-й штраф за лимиты получил! Он финишировал перед Джоу в 1 секунде, но в итоге оказался позади в 4-х секундах. Обычно в графике сразу после финиша места меняют, как это было со Строллом например, но Перес оставался на 9-м месте.. а Сейчас он уже 10-й )))
Да так и есть три раза как можно было штраф собрать за одно и тоже такой опытный пилот а творит дичь просто
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GODZILLA
Ответ Scorpio
ты лучше скажи что там сегодня за таксистские выходки были? поплыл на жаре?
Не виноватыыйй онн машина сама вылетела))))
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Scorpio
Ответ Grigpar
Че ты раздуваешь из мухи слона. Машина скользила весь гран-при. Алонсо приходится из ведра выжимать максимум и допустил ошибку. Астон по темпу не способен сражаться против РБ, Мерса, МакЛарена и сегодня за Феррари только можно было зацепиться.
не агрись, я рофлю с этого клоуна, конечно, это мелкая ошибка и дед жал что мог, но как ты заметил, 5 место было его, Леклеру повезло
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Alex Soul
Ответ Великий Алонсо
Если Алонсо в итоге останется 4 в ЛЗ, то это будет фантастика, сродни чуду, намного круче чем на газированном самовозе титул выиграть. Реальный максимум любого другого гонщика на АМ это 9 место в общем зачёте
Да да, мы видели как это чудо в Катаре по песку ездило и слило Леклеру 5 место, хотя если бы не его ошибки мог с ним побороться, потому что темпа у Феррари не было. И не надо говорить херню о том, что между Астоном и Феррари 0,5 секунды
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Grigpar
Ответ Великий Алонсо
Если Алонсо в итоге останется 4 в ЛЗ, то это будет фантастика, сродни чуду, намного круче чем на газированном самовозе титул выиграть. Реальный максимум любого другого гонщика на АМ это 9 место в общем зачёте
Сегодня 2 очка потерял Леклеру из-за ошибки. Вроде не много, но жаль. У Астона нет темпа вообще, видно что жмет на полную, а гонок еще много. Даже Алонсо может на 9-е место улететь. Пилоты конкуренты если берут очки, то сразу по 15-18. Ало берет гроши. Не смотря на все, сегодня можно считать удачным гран-при.
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Scorpio
Ответ Великий Алонсо
Если Алонсо в итоге останется 4 в ЛЗ, то это будет фантастика, сродни чуду, намного круче чем на газированном самовозе титул выиграть. Реальный максимум любого другого гонщика на АМ это 9 место в общем зачёте
ты лучше скажи что там сегодня за таксистские выходки были? поплыл на жаре?
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Mittermeyer
Ну как там фанатики, подбирается Хэмилтон ко 2ому месту?
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layton
У Макса двукратное преимущество будет в следующей гонке 😳
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Kudim41
хотите прикол? Перес видимо 3-й штраф за лимиты получил!
Он финишировал перед Джоу в 1 секунде, но в итоге оказался позади в 4-х секундах.
Обычно в графике сразу после финиша места меняют, как это было со Строллом например, но Перес оставался на 9-м месте.. а Сейчас он уже 10-й )))
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Игорь Шмидт
Интересный вопрос - не напрасно ли мы Ки уволили... У машины очевидно был изначально хороший потенциал, просто его не получилось раскрыть сходу. Все чудесатые чудеса концепции типа подвески остались на месте.
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Мадина Уйгурова
Офигеть у Пиастри шея
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Scoozi
Альпин в одиночестве едут)
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GODZILLA
Перессс с.н сын такой шанс был закрепиться на 2 месте но нет надо же обделаться!
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Мадина Уйгурова
Восстание из пепла Маков
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