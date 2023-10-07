Гран-при Катара-2023. Стартовый порядок спринта. Начало – в 20:30

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В субботу, 7 октября, на трассе «Лусаил» состоится спринт на 17-м этапе «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Катара. Старт – в 20:30 по московскому времени.

Лусаил Интернэшнл, Доха
7 октября 2023 года
Спринт
Стартовый порядок
 
1. Оскар Пиастри («Макларен»)
2. Ландо Норрис («Макларен»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Джордж Расселл («Мерседес»)
5. Карлос Сайнс («Феррари»)
6. Шарль Леклер («Феррари»)
7. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
8. Серхио Перес («Ред Булл»)
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
10. Эстебан Окон («Альпин»)
11. Пьер Гасли («Альпин»)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
14. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
17. Алекс Албон («Уильямс»)
18. Юки Цунода («Альфа Таури»)
19. Кевин Магнуссен («Хаас»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 

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2 комментария

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United_LP
Ок. а где стартовый порядок?
+5
0
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Michael_Monza
Ответ United_LP
Ок. а где стартовый порядок?
А это слишком сложно для спортса, это же не про гомосеков и негров писать
+5
-1
+4
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