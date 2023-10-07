Гран-при Катара-2023. Стартовый порядок спринта. Начало – в 20:30

В субботу, 7 октября, на трассе «Лусаил» состоится спринт на 17-м этапе «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Катара. Старт – в 20:30 по московскому времени.

Лусаил Интернэшнл, Доха

7 октября 2023 года

Спринт

Стартовый порядок

1. Оскар Пиастри («Макларен»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

8. Серхио Перес («Ред Булл»)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

10. Эстебан Окон («Альпин»)

11. Пьер Гасли («Альпин»)

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

14. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)

15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Алекс Албон («Уильямс»)

18. Юки Цунода («Альфа Таури»)

19. Кевин Магнуссен («Хаас»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram