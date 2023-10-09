«Макларен» провел самый быстрый пит-стоп в истории «Ф-1», побив рекорд «Ред Булл» 2019 года
«Макларен» установил рекорд «Формулы-1» по скорости пит-стопа.
Механики обслужили Ландо Норриса на Гран-при Катара за 1,8 секунды. Ранее лучшее достижение принадлежало «Ред Булл»: на Гран-при Бразилии-2019 Максу Ферстаппену поменяли колеса за 1,82 секунды.
«Новый мировой рекорд! Это свидетельство неустанных тренировок и упорной работы нашей превосходной бригады механиков. Поздравляю, команда! 🥇👏» – написал исполнительный директор «Макларена» Зак Браун.
В «Формуле-1» новый рекорд пит-стопа: всего 1,82 секунды на смену четырех колес!
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