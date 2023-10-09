«Макларен» провел самый быстрый пит-стоп в истории «Ф-1», побив рекорд «Ред Булл» 2019 года

« » установил рекорд «Формулы-1» по скорости пит-стопа.

Механики обслужили на Гран-при Катара за 1,8 секунды. Ранее лучшее достижение принадлежало « »: на -2019 поменяли колеса за 1,82 секунды.

«Новый мировой рекорд! Это свидетельство неустанных тренировок и упорной работы нашей превосходной бригады механиков. Поздравляю, команда! 🥇👏» – написал исполнительный директор « » .

В «Формуле-1» новый рекорд пит-стопа: всего 1,82 секунды на смену четырех колес!