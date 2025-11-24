Ланс Стролл: «После схода в Вегасе пытался вернуться в паддок. В итоге меня сопроводила какая-то группа военных»

Стролл рассказал о необычной проблеме в Лас-Вегасе.

Пилот «Астон Мартин » ответил, почему провел большую часть Гран-при Лас-Вегаса на обочине после схода из-за инцидента с Габриэлом Бортолето на старте гонки.

По словам Стролла, у него возникли трудности с тем, чтобы найти обратную дорогу в паддок.

«Нельзя вернуться в паддок, ведь все дороги перекрыты, так что я пытался найти путь назад. В итоге я сел в гольф-кар, и меня сопроводила какая-то группа военных.

На возвращение в паддок у меня ушло 40 кругов, но в конце концов мне удалось найти путь назад. Мне не пришлось проводить всю ночь на обочине», – поделился Ланс.

Ланс Стролл о сходе: «Бортолето не нарочно это сделал, он хороший парень»

