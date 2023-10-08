Сарджент и Албон перенесли тепловой удар на Гран-при Катара

Сарджент сошел с дистанции Гран-при Катара из-за симптомов теплового удара.

Пилот « » стал одним из многих, у кого по ходу гонки возникли серьезные проблемы из-за сильного обезвоживания организма.

Сарджент пытался продолжать гонку, но после переговоров с командой было принято решение о том, чтобы досрочно завершить его участие в заезде на 42 круге.

Напарник Сарджента Алекс Албон, будучи более опытным гонщиком, сумел добраться до финиша Гран-при. Однако также был близок к тому, чтобы получить тепловой удар. Оба пилота «Уильямса» прошли обследование в медицинском центре на автодроме.

«После того, как Логан сошел с дистанции Гран-при, он был осмотрен медиками и допущен до дальнейшей работы. Во время гонки Логан пострадал от сильного обезвоживания, которое возникло в том числе на фоне общей слабости в организме из-за симптомов гриппа, которые наблюдались в начале недели.

Алекс после гонки был доставлен в медицинский центр для оказания соответствующей помощи в связи с симптомами сильного теплового удара. В настоящее время он уже был осмотрен и отпущен из больницы», – говорится в заявлении «Уильямса».

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