Сарджент и Албон перенесли тепловой удар на Гран-при Катара

Теги Уильямс Формула-1 Александр Албон Логан Сарджент Гран-при Катара Авто

Сарджент сошел с дистанции Гран-при Катара из-за симптомов теплового удара.

Пилот «Уильямса» стал одним из многих, у кого по ходу гонки возникли серьезные проблемы из-за сильного обезвоживания организма.

Сарджент пытался продолжать гонку, но после переговоров с командой было принято решение о том, чтобы досрочно завершить его участие в заезде на 42 круге.

Напарник Сарджента Алекс Албон, будучи более опытным гонщиком, сумел добраться до финиша Гран-при. Однако также был близок к тому, чтобы получить тепловой удар. Оба пилота «Уильямса» прошли обследование в медицинском центре на автодроме.

«После того, как Логан сошел с дистанции Гран-при, он был осмотрен медиками и допущен до дальнейшей работы. Во время гонки Логан пострадал от сильного обезвоживания, которое возникло в том числе на фоне общей слабости в организме из-за симптомов гриппа, которые наблюдались в начале недели.

Алекс после гонки был доставлен в медицинский центр для оказания соответствующей помощи в связи с симптомами сильного теплового удара. В настоящее время он уже был осмотрен и отпущен из больницы», – говорится в заявлении «Уильямса».

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7 комментариев

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ffmp
Ответ Hardi
Прошла новость что Сарджент сошёл не только из-за солнечного удара, а ещё и из-за панической атаки возникшей после него. У него психика немного уехала из-за критики и того что он сам себя накручивает. Он в начале даже отказался от помощи когда сошёл, и попросил побыть одному, а потом ему ещё хуже стало.
Большего бреда я еще не читал в последнее время)
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Биомеханоид
Так кто-нибудь в обморок упадет, и жертвы могут быть. В следующем году, как я понимаю, позже эту гонку ставят? Там вообще когда-нибудь бывает прохладно, в этом Персидском заливе?
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ALMANAC
Ответ Incendier Deafening
Зато достойно пилотировали в гонке, не то, что дед Фуфлонсо, которому уже оазисы виделись с альтернативной трассой где он едет к 3му титулу. Деду вместе со Стролом пора закончить карьеру. Это позор.
Деду Фуфлонсо 42 и никаких проблем со здоровьем к счастью, хотя тоже жаловался на горячее сиденье. Не надо уж откровенно хейтерский бред нести)
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расияОккупант!
Да это жоска
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