Ральф Шумахер о Леклере: «Нет смысла в бесконечном таланте и суперскорости, если терпишь неудачи»

Теги Феррари Ральф Шумахер Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Ральф Шумахер полагает, что Шарлю Леклеру пора найти подход к «Феррари».

После 16 Гран-при сезона-2023 монегаск уступает 15 очков напарнику по Скудерии Карлосу Сайнсу.

«Леклер сейчас на перепутье, полагаю. Нет смысла в бесконечном таланте и суперскорости, если в итоге терпишь неудачи.

Шарль изо всех сил стремится выжать больше и допускает ошибки. Сайнс более уравновешен. Сайнс не наделен таким талантом, как Леклер, я вполне уверен», – заявил эксперт и бывший пилот «Формулы-1» в интервью Formel1.de.

Ральф связал недавние успехи испанца, который является «явным первым номером» в 2023 году, с тем, что «ему просто комфортнее» в машине. В то же время в долгосрочной перспективе Леклер одержит победу во внутрикомандной борьбе, убежден Шумахер.

Шарль Леклер: «Точно знаю причины своих ошибок: я гонщик, я настраиваю болид «Феррари»

Шарль Леклер: «Сайнс предпочитает недостаточную поворачиваемость, я – избыточную, что быстрее в долгосрочной перспективе»

3 комментария

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Ovsyankin
Лучше быть бездарем как племяшка, тогда и вопросов не будет, да Ральф?
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