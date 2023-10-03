Ральф Шумахер о Леклере: «Нет смысла в бесконечном таланте и суперскорости, если терпишь неудачи»

Ральф Шумахер полагает, что Шарлю Леклеру пора найти подход к «Феррари».

После 16 Гран-при сезона-2023 монегаск уступает 15 очков напарнику по Скудерии Карлосу Сайнсу.

«Леклер сейчас на перепутье, полагаю. Нет смысла в бесконечном таланте и суперскорости, если в итоге терпишь неудачи.

Шарль изо всех сил стремится выжать больше и допускает ошибки. Сайнс более уравновешен. Сайнс не наделен таким талантом, как Леклер, я вполне уверен», – заявил эксперт и бывший пилот «Формулы-1» в интервью Formel1.de.

связал недавние успехи испанца, который является «явным первым номером» в 2023 году, с тем, что «ему просто комфортнее» в машине. В то же время в долгосрочной перспективе Леклер одержит победу во внутрикомандной борьбе, убежден Шумахер.

Шарль Леклер: «Точно знаю причины своих ошибок: я гонщик, я настраиваю болид «Феррари»

Шарль Леклер: «Сайнс предпочитает недостаточную поворачиваемость, я – избыточную, что быстрее в долгосрочной перспективе»