Саудовская Аравия ведет переговоры о покупке команды «Астон Мартин» на фоне возможного ухода Ланса Стролла из «Ф-1» (F1-Insider)
Лоренс Стролл всерьез размышляет о продаже команды «Формулы-1» «Астон Мартин».
Канадскому бизнесмену принадлежит коллектив «Ф-1» и ключевая доля одноименного британского автопроизводителя.
По информации F1-Insider, в переговорах о покупке «Астон Мартин» Суверенным фондом Саудовской Аравии участвует спонсор команды – нефтегазовый гигант Aramco, также принадлежащий ближневосточной стране. За коллектив выплатят не менее 800 миллионов евро (более 840 миллионов долларов).
Одной из причин переговоров является настрой Ланса Стролла – сына Лоренса и пилота «Астон Мартин». Ланс близок к тому, чтобы завершить карьеру в «Формуле-1». Более того, источники в паддоке сообщают, что мать 24-летнего гонщика Клэр-Энн оказывает давление на сына после ряда аварий в последних Гран-при. В частности, Ланс пропустил гонку в Сингапуре из-за серьезного инцидента в квалификации.
Некоторые эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что Строллу-младшему всегда не хватало мотивации: решение заниматься гонками с самого раннего возраста якобы было продиктовано желанием отца, а не самого Ланса.
«Отец и сын однажды приехали на базу [«Астон Мартин»]. Я никогда не видел столь заинтересованного отца и столь незаинтересованного сына», – приводят журналисты слова одного из специалистов команды.
Утверждается, что данный момент Стролл-старший не исключает завершения карьеры сына и последующей продажи команды. По слухам, место Ланса может занять пилот «Альфа Таури» Юки Цунода. Японец является протеже «Хонды», которая с 2026 года станет мотористом «Астон Мартин».
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