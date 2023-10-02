ФИА утвердила итоги тендера на 11-ю команду «Ф-1». Заявка «Андретти» единственная прошла отбор

Теги ФИА Формула-1 Майкл Андретти регламент Андретти Автоспорт Мохаммед бен Сулайем Авто

«Андретти» – единственная новая команда, чью заявку одобрила ФИА.

ФИА выпустила официальное заявление, в котором подтвердила, что по итогам тендера «Андретти» стала единственной потенциально новой командой, чья заявка была успешно одобрена и прошла обе фазы отбора.

Теперь вопрос успешности заявки «Андретти» должен быть рассмотрен ФОМ (Formula 1 Management, управляющая компания чемпионата) для урегулирования ряда коммерческих вопросов.

Утверждение заявки «Андретти» прокомментировал президент ФИА Мохаммед бен Сулайем:

«Заявки «Андретти» была единственной, отвечающей всем критериям отбора, которые были нами установлены. Я поздравляю Майкла Андретти и его команду с тем, что они предоставили все необходимые материалы, и их заявка удовлетворила ФИА. Я также хотел бы поблагодарить и все остальные команды, которые подали заявки, за их участие и проявленный к выступлению в «Формуле-1» интерес».

Соответствующее заявление сделали и в руководстве «Формулы-1»:

«Мы принимаем к сведению выводы ФИА в отношении прохождения первой и второй фазы процесса рассмотрения, и теперь проведем собственную оценку условий оставшейся в числе претендентов заявки».

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2 комментария

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Minuvert
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