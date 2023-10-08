Ферстаппен побил рекорд Феттеля по числу кругов лидирования за сезон
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил очередной рекорд «Формулы-1».
Нидерландец превзошел достижение четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, также выступавшего за «Ред Булл», который лидировал 739 кругов из 1133 в 2011 году.
До гонки в Катаре на счету Ферстаппена было 712 кругов лидирования из 1019. Макс стартовал с поула и ехал на первой позиции более 27 кругов.
За ходом гонки можно следить на странице онлайна:
Уникальная гонка «Ф-1» в Катаре: три обязательных пит-стопа из-за чудовищного разрушения шин
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
и не было разделения на 1 и 2 номера