Ферстаппен побил рекорд Феттеля по числу кругов лидирования за сезон

Гонщик «Ред Булл» установил очередной рекорд «Формулы-1».

Нидерландец превзошел достижение четырехкратного чемпиона мира , также выступавшего за « », который лидировал 739 кругов из 1133 в 2011 году.

До гонки в Катаре на счету Ферстаппена было 712 кругов лидирования из 1019. Макс стартовал с поула и ехал на первой позиции более 27 кругов.

За ходом гонки можно следить на странице онлайна:

Уникальная гонка «Ф-1» в Катаре: три обязательных пит-стопа из-за чудовищного разрушения шин

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