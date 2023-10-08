Ферстаппен побил рекорд Феттеля по числу кругов лидирования за сезон

Теги Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил очередной рекорд «Формулы-1».

Нидерландец превзошел достижение четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, также выступавшего за «Ред Булл», который лидировал 739 кругов из 1133 в 2011 году.

До гонки в Катаре на счету Ферстаппена было 712 кругов лидирования из 1019. Макс стартовал с поула и ехал на первой позиции более 27 кругов.

За ходом гонки можно следить на странице онлайна:

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5 комментариев

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Евгений Кулешов
Ответ Великий Алонсо
Это самый говеный сезон в истории Формулы-1. Даже Мерседес так не доминировал.
Может потому что у Мерседеса не было пилота уровня Макса ? )
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Bzz Pvz
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Лично встал из-за компьютера и похлопал. Великий Макс, такой же великий как и Хэмильтон.
+4
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Спортс Помойка
Мистер Робот!
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0
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Александр Макаров
Ответ Евгений Кулешов
Может потому что у Мерседеса не было пилота уровня Макса ? )
а может потому что у Мерседеса ,в эпоху самого мощного доминирования, были 2 сильных пилота?
и не было разделения на 1 и 2 номера
+1
-1
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