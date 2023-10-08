Джордж Расселл: «Это с запасом самая физически тяжелая гонка. Я как будто сидел в духовке»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Катара Авто

Расселл не собирается злиться на Хэмилтона из-за столкновения.

Пилот «Мерседеса» отметил, что считает случившееся на старте Гран-при Катара в большей степени гоночным инцидентом и неудачным стечением обстоятельств.

Также, подводя итоги заезда, Расселл признал, что с точки зрения физических нагрузок это была самая тяжелая гонка в его карьере.

«У нас обоих была возможность сегодня оказаться на подиуме. Очевидно, что в действиях ни у кого из нас двоих не было умысла. Находясь в борьбе, из кокпита этих болидов порой сложно увидеть соперника – очень много слепых зон.

Мы с Льюисом с большим уважением относимся друг к другу. Мы оставим все это в прошлом, спокойно обсудим случившееся, и я уверен, что все будет хорошо.

Утром мы говорили о выборе шин на старт гонки (и о том, что Хэмилтон выбрал «софт» и у него может быть преимущество на разгоне). Я же сказал, что просто хочу, чтобы в итоге мы оба оказались на подиуме.

Сейчас моя задача – постараться помочь команде занять второе место в Кубке конструкторов. И с Льюисом мы в том числе обговаривали возможную борьбу в первом повороте. Просто ситуация сложилась очень непростая. Но, как бы то ни было, мы можем вынести из итогов уик-энда множество позитивных моментов.

А еще это была с запасом самая физически напряженная и тяжелая гонка, в которой я когда-либо участвовал. Жара была просто безумной. Я как будто сидел в духовке. Это было действительно сложное испытание», – рассказал Расселл.

Хэмилтон ринулся в первый поворот – и срезал Расселла на старте! Реакция по радио – «Напарник меня выбил», затем – извинения

11 комментариев

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Jan Vorontsov
Ответ Bzz Pvz
Рассел сегодня публично плюнул в душу миллиардной аудитории фанатов формулы 1, специально выбив Льюиса с трассы. Более подлого поступка - нельзя придумать. Тото Вольфф должен хотябы публично отчитать Рассела за его перфоманс, но лучше просто выгнать из команды.
Пока пародия на Великого Алонсо не особо удачная если честно.
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varankin.andrew
Судьба хранит Хэма от духовок) Старым нельзя перегреваться)
+4
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Numunu
Ответ Mittermeyer
Какой же он великодушный, не стал опускать прилюдно напарника. Вот он будущая звезда Мерседеса и убийца карьеры Льюиса Хэмилтона
Единственное, что может убить карьеру Льюиса - годы, а не очередной напарник.
+5
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White Pardus
Жора - молоток!
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Спортс Помойка
Ответ Bzz Pvz
Рассел сегодня публично плюнул в душу миллиардной аудитории фанатов формулы 1, специально выбив Льюиса с трассы. Более подлого поступка - нельзя придумать. Тото Вольфф должен хотябы публично отчитать Рассела за его перфоманс, но лучше просто выгнать из команды.
Дурачелло
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GODZILLA
Да по виду как будто выжали все соки. Ребята молодцы почти все выдержали, Логан только поплыл
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Mittermeyer
Там Бритни такую хохму выдал, скорее бы это опубликовали на спорте
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DelNord
Говорили они про старт и шины, значит. Разгон и стратегию обсуждали. Не помогло. И вопросов больше к Джорджу появляется.
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ральф шумахер
Ответ varankin.andrew
Судьба хранит Хэма от духовок) Старым нельзя перегреваться)
он и так ходячая реклама KFC
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