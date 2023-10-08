Джордж Расселл: «Это с запасом самая физически тяжелая гонка. Я как будто сидел в духовке»

Расселл не собирается злиться на Хэмилтона из-за столкновения.

Пилот « » отметил, что считает случившееся на старте Гран-при Катара в большей степени гоночным инцидентом и неудачным стечением обстоятельств.

Также, подводя итоги заезда, Расселл признал, что с точки зрения физических нагрузок это была самая тяжелая гонка в его карьере.

«У нас обоих была возможность сегодня оказаться на подиуме. Очевидно, что в действиях ни у кого из нас двоих не было умысла. Находясь в борьбе, из кокпита этих болидов порой сложно увидеть соперника – очень много слепых зон.

Мы с Льюисом с большим уважением относимся друг к другу. Мы оставим все это в прошлом, спокойно обсудим случившееся, и я уверен, что все будет хорошо.

Утром мы говорили о выборе шин на старт гонки (и о том, что Хэмилтон выбрал «софт» и у него может быть преимущество на разгоне). Я же сказал, что просто хочу, чтобы в итоге мы оба оказались на подиуме.

Сейчас моя задача – постараться помочь команде занять второе место в Кубке конструкторов. И с мы в том числе обговаривали возможную борьбу в первом повороте. Просто ситуация сложилась очень непростая. Но, как бы то ни было, мы можем вынести из итогов уик-энда множество позитивных моментов.

А еще это была с запасом самая физически напряженная и тяжелая гонка, в которой я когда-либо участвовал. Жара была просто безумной. Я как будто сидел в духовке. Это было действительно сложное испытание», – рассказал Расселл.

Хэмилтон ринулся в первый поворот – и срезал Расселла на старте! Реакция по радио – «Напарник меня выбил», затем – извинения