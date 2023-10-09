«Макларен» – вторая команда, завоевавшая 500 подиумов в «Формуле-1»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Уильямс Формула-1 Мерседес Ландо Норрис Оскар Пиастри Гран-при Катара Авто

«Макларен» преодолел историческую отметку на Гран-при Катара.

Оскар Пиастри и Ландо Норрис, финишировавшие вторым и третьим, принесли команде 500-й и 501-й подиумы в истории.

Коллектив из Уокинга стал вторым в истории, достигшим отметки в 500 призовых мест в «Формуле-1». Больше только у «Феррари» – 803, ближайшими преследователями «Макларена» являются «Уильямс» (313), «Мерседес» (287) и «Ред Булл» (258).

У «Макларена» 5 подиумов за 3 Гран-при, отставание от «Астон Мартин» сократилось до 11 очков

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