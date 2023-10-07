Пилоты недовольны изменениями трассы Гран-при Катара по ходу уик-энда, с ними не проконсультировались (AMuS)
Гонщики «Формулы-1» негативно восприняли новость об изменениях границ трассы Гран-при Катара.
Решение было принято после пятничных заездов – практики и квалификации. «Пирелли» обеспокоена воздействием высоких поребриков на шины, ФИА может обязать команды проводить три пит-стопа в воскресенье. Для того, чтобы снизить влияние поребриков, пределы трека в 12-м и 13-м поворотах сдвинули на 80 см.
Как передает журналист Auto Motor und Sport Тоби Грюнер, пилоты узнали об изменениях сегодня утром и недовольны таким развитием событий. Мнение спортсменов не спросили, с ними не проконсультировались по поводу возможных решений.
Журналист Альберт Фабрега поделился фото с новыми белыми линиями: видно, что ширина трассы уменьшилась. Ожидается, что скорость на данном участке снизится на 20 км/ч.
Левая белая линия – пятничная, правая – субботняя.
Гонщики проведут дополнительную 10-минутную практику из-за опасений «Пирелли», 3 пит-стопа могут стать обязательными в воскресной гонке в Катаре
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Фото: соцсети Альберта Фабреги
Вообще с такими изменениями удоаенных кругов и штрафов станет ещё больше, а с обязательными питами раз в 20 кругов гонка превратится в цирк по методичке.
Где-то скучает "GP USA".