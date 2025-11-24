Тото Вольфф о продаже части акций «Мерседеса»: «Не планирую продавать команду или уходить с должности»

Вольфф заверил, что не собирается покидать «Мерседес» после продажи части акций.

Руководитель «Мерседеса» заявил, что продажа 15% его доли в команде, которая составляла около 33%, исполнительному директору и основателю CrowdStrike Джорджу Курцу никак не повлияет на его собственное ближайшее будущее.

«Не планирую продавать команду или уходить с должности. У меня все в порядке, и я этим наслаждаюсь. Пока я чувствую, что вношу свой вклад [в развитие команды], и то же самое чувствуют другие, нет смысла думать о подобном.

Я продал несколько акций Джорджу, потому что он гонщик, он предприниматель в сфере технологий, который поможет нам эффективно работать на американском рынке. Вот причина этой сделки – и больше ничего», – пояснил Вольфф.

