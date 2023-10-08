Ландо Норрис: «Обязательные три пит-стопа сделали гонку заметно более напряженной с точки зрения физических нагрузок»
Норрис поделился впечатлениями от тяжелой гонки в Катаре.
Пилот «Макларена», подводя итоги заезда, признал, что это была одна из самых сложных с точки зрения физических нагрузок гонок за долгое время.
«Просто отличная гонка, от старта до финиша. Хороший первый круг. Я извлек урок из вчерашней ошибки, когда взял слишком широко.
Хороший старт, хороший темп на протяжении всего заезда. Возможно, у меня вообще был лучший темп. Так что я доволен. Напряженно, жарко, я весь вспотел и действительно немного устал.
Отличная командная работа, три подряд. Еще и ребята провели пит-стоп за 1,8 секунды!
Вообще обязательные три пит-стопа сделали гонку заметно более напряженной с точки зрения физических нагрузок. Потому что при таких обязательствах ты можешь атаковать намного сильнее. Так что да, последний отрезок я проехал фактически на пределе.
Возможно, это вообще одна из самых тяжелых гонок, что я проводил. И это интересный вызов. Поздравляю Оскара, он не допустил ни одной ошибки, и конечно снова поздравления Максу», – рассказал Норрис.
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Он быстрее же был. Он в таблице очень высоко, и кто знает. Пиастри вчера «победил», тоже норм.
Бред какой-то…
В F1 всегда борются до математического конца. Норрис может в 5 гонках набрать по 15-18 очков. Это много при том, что остальные наберут куда меньше, особенно Алонсо. Он собирает очки с низов 10-ки.
Но если так переживают - тем более могли бы сказать молодому «Lando faster than you».
Они уже один разок запретили Ландо обгонять, дали победу Рику. И толку?
Во-вторых, возьми калькулятор и посчитай.