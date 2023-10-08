Ландо Норрис: «Обязательные три пит-стопа сделали гонку заметно более напряженной с точки зрения физических нагрузок»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Катара Авто

Норрис поделился впечатлениями от тяжелой гонки в Катаре.

Пилот «Макларена», подводя итоги заезда, признал, что это была одна из самых сложных с точки зрения физических нагрузок гонок за долгое время.

«Просто отличная гонка, от старта до финиша. Хороший первый круг. Я извлек урок из вчерашней ошибки, когда взял слишком широко.

Хороший старт, хороший темп на протяжении всего заезда. Возможно, у меня вообще был лучший темп. Так что я доволен. Напряженно, жарко, я весь вспотел и действительно немного устал.

Отличная командная работа, три подряд. Еще и ребята провели пит-стоп за 1,8 секунды!

Вообще обязательные три пит-стопа сделали гонку заметно более напряженной с точки зрения физических нагрузок. Потому что при таких обязательствах ты можешь атаковать намного сильнее. Так что да, последний отрезок я проехал фактически на пределе.

Возможно, это вообще одна из самых тяжелых гонок, что я проводил. И это интересный вызов. Поздравляю Оскара, он не допустил ни одной ошибки, и конечно снова поздравления Максу», – рассказал Норрис.

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21 комментарий

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torolen
Я вот совсем не понял командного приказа Норрису не атаковать…

Он быстрее же был. Он в таблице очень высоко, и кто знает. Пиастри вчера «победил», тоже норм.

Бред какой-то…
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Александр Деев
Ответ Великий Алонсо
Алонсо легко выдержал эту парилку, он самый подготовленный в пелетоне, хоть завтра в космос может полететь, настоящий мужчина и атлет. Вам должно быть стыдно, зумеры.
Ну Ало сегодня ошибся, быть может это как раз следствие тяжелых физических условий
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Александр Деев
Ответ torolen
Я вот совсем не понял командного приказа Норрису не атаковать… Он быстрее же был. Он в таблице очень высоко, и кто знает. Пиастри вчера «победил», тоже норм. Бред какой-то…
Просто боятся что два молодых и амбициозных парня столкутся в пылу борьбы. Да что там далеко ходить, все видели как опытный Хэмильтон сегодня с напарником столкнулся. А команда в первую очередь ориентирована набирать максимум очков.
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Grigpar
Ответ Алекс Клиторман
Да ну, какая ещё третья строчка? 58 очков отыграть, даже в теории, практически нереально. Или ты думаешь, что Хэмилтон так и будет постоянно сходить? Там ещё и Алонсо есть.
Я не правильно написал - за 4-ю конечно же.
В F1 всегда борются до математического конца. Норрис может в 5 гонках набрать по 15-18 очков. Это много при том, что остальные наберут куда меньше, особенно Алонсо. Он собирает очки с низов 10-ки.
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White Pardus
Красавцы! С 6 и 10 на 2 и 3 приехать это круто!. Рад, что мы пусть и хуже РБ, но зато лучше всех остальных поехали. УРА!
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GODZILLA
Шляпа конечно полная получилась с тремя питстопами, но с другой стороны было интересно столько андеркатов. Макларен вообще в плане пит-стопов сегодня красавцы даже лучше РБ отработали не говоря уже про рекорд
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Алекс Клиторман
Ответ torolen
Я вот совсем не понял командного приказа Норрису не атаковать… Он быстрее же был. Он в таблице очень высоко, и кто знает. Пиастри вчера «победил», тоже норм. Бред какой-то…
Про кубок конструкторов слышал? Сход двух машин из-за столкновения явно пошёл бы не на пользу за борьбу с Ало... Астонами. Важно было финишировать двумя машинами на подиуме.
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torolen
Ответ Алекс Клиторман
Про кубок конструкторов слышал? Сход двух машин из-за столкновения явно пошёл бы не на пользу за борьбу с Ало... Астонами. Важно было финишировать двумя машинами на подиуме.
Мак объедет АМ при любых раскладах, даже если бы оба сошли сегодня. Это и ежу понятно.

Но если так переживают - тем более могли бы сказать молодому «Lando faster than you».

Они уже один разок запретили Ландо обгонять, дали победу Рику. И толку?
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John Martin
Ответ GODZILLA
Шляпа конечно полная получилась с тремя питстопами, но с другой стороны было интересно столько андеркатов. Макларен вообще в плане пит-стопов сегодня красавцы даже лучше РБ отработали не говоря уже про рекорд
Андеркатов много, а Перес как-будто ехал сам со своими мыслями, такое чувство что ему инженер не говорил во время гонки о пределах трассы.....
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Фанат спорта01
Ответ Grigpar
Я не правильно написал - за 4-ю конечно же. В F1 всегда борются до математического конца. Норрис может в 5 гонках набрать по 15-18 очков. Это много при том, что остальные наберут куда меньше, особенно Алонсо. Он собирает очки с низов 10-ки.
в лас Вегасе Феррари будут очень сильны,в Мексике и Бразилии Мерс так что вряд ли ландо будет в подиуме в каждой гонке.
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Grigpar
Ответ Алекс Клиторман
Даже если Норрис будет в оставшихся гонках постоянно вторым приезжать(что очень сомнительно), то и этого может не хватить, если Алонсо будет приезжать 5-7. Это легко на калькуляторе считается.
Во-первых, для Алонсо 5-е место, при отсутствии сходов соперников - это роскошь уже.
Во-вторых, возьми калькулятор и посчитай.
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Алекс Клиторман
Ответ Grigpar
Во-первых, для Алонсо 5-е место, при отсутствии сходов соперников - это роскошь уже. Во-вторых, возьми калькулятор и посчитай.
Я-то взял и посчитал, а ты нет. Правда спринты я не посчитал, но сути это сильно не меняет.
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Алекс Клиторман
Ответ torolen
Мак объедет АМ при любых раскладах, даже если бы оба сошли сегодня. Это и ежу понятно. Но если так переживают - тем более могли бы сказать молодому «Lando faster than you». Они уже один разок запретили Ландо обгонять, дали победу Рику. И толку?
Был бы отрыв в 47 очков. Да, учитывая нынешнюю форму Маков и даже такой отрыв они могли бы легко отыграть, но всё же есть нюансы. Могут быть и технические сходы и сходы по причине аварий. И где-то могут не поехать, а Астоны вдруг поедут, так что сегодня перерестрахавались и правильно сделали.
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GODZILLA
Ответ John Martin
Андеркатов много, а Перес как-будто ехал сам со своими мыслями, такое чувство что ему инженер не говорил во время гонки о пределах трассы.....
Да говорили по-любому, один раз даже инженер чуть наехал на него но ему пофиг
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sfairait
Ответ John Martin
Андеркатов много, а Перес как-будто ехал сам со своими мыслями, такое чувство что ему инженер не говорил во время гонки о пределах трассы.....
Перес, может быть, вместе с Лансом уже ракетки подбирает
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